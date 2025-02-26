تأهل السعودية

د.ب.أ: تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية ببطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت امس الأول بالدور قبل النهائي من البطولة. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الحذر سيطر على أداء الفريقين، فغابت الفرص الخطيرة على المرمى باستثناء بعض المحاولات المحدودة.
واستمر التعادل في الوقت الإضافي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي سجل فيها المنتخب السعودية ثلاثة أهداف من خمس محاولات، مقابل هدفين لكوريا الجنوبية.
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