سحب قرعة البطولة السادسة لغرب آسيا تحت 23 عاما

منتخبنا يلاقي السعودية

سحبت يوم أمس قرعة منافسات النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عامًا، التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مارس القادم بمشاركة ٨ منتخبات هي: عُمان، الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان والكويت حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، كل مجموعة تضم منتخبين. المجموعة الأولى منتخبنا مع السعودية، والمجموعة الثانية البحرين مع الإمارات، والمجموعة الثالثة سوريا مع لبنان، والمجموعة الرابعة الأردن مع الكويت. وستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب والفائز من كل مباراة سيتأهل إلى دور النصف النهائي.

وتأتي هذه البطولة ضمن أجندة مسابقات اتحاد غرب آسيا للعام ٢٠٢٥ الحالي، قبل إقامة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات هذه الفئة المقررة في سبتمبر ٢٠٢٥. وعبر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن اعتزازه باستضافة الاتحاد العُماني الشقيق للنسخة القادمة من البطولة، الأمر الذي يأتي تأكيدًا لاستمرارية التعاون المشترك بين الطرفين وامتدادًا لتفاعل الاتحاد العُماني، الذي سبق وأن استضاف في العام الماضي بنجاح وتميز بطولة الناشئين العاشرة التي جرت على ملعب مجمَّع السعادة بمدينة صلالة.