برشلونة وأتلتيكو.. "الثمانية المجنونة"!تعادل فريق برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (4- 4) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" بمدينة برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم الأرجنتيني جوليان ألفاريز والفرنسي انطوان جريزمان بهدفين في الدقيقتين (1، 6) لأتلتيكو مدريد، إلا أن برشلونة رد بقوة عبر رباعية بيدرو جونزاليس لوبيز وباو كوبارسي واينييجو مارتينيز والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (19، 21، 41 ، 74).

وفي الوقت الذي ظن الجميع فيه فوز برشلونة، عاد أتليتكو مدريد بهدفين في الدقائق الخمس الأخيرة عبر ماركوس لورنتي والنرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقتين (84, 90).

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد في الثاني من أبريل المقبل.