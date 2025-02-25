العراق يواجه عُمان في نهائي خليجي القدامى
بلغ منتخب العراق لكرة القدم، الثلاثاء، نهائي كأس الخليج لقدامى اللاعبين، بعد فوزه في نصف النهائي على نظيره القطري بهدف دون رد، ليضرب موعداً مع عُمان في النهائي مساء غدٍ الأربعاء.
وعلى ملعب جابر المبارك الصباح بالكويت، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح حمادي أحمد في تسجيل هدف اللقاء الوحيد لـ"أسود الرافدين"، عند الدقيقة 21 من عمر اللقاء.
وكان المنتخب العماني لقدامى اللاعبين أول الواصلين إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف.
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