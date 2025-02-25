اختيار صلالة للاستضافة البطولة العربية لكرة القدم المصغرة

في اجتماع الملتقى العربي

انتخبت الجمعية غير العادية للاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض المصري أحمد سمير بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (IMF) ويعد هذا الفوز خطوة هامة نحو تعزيز دور الدول العربية في إدارة وتطوير اللعبة عالميًا.

وشهد الملتقى العربي الأول لكرة القدم المصغرة في الرياض نجاحًا كبيرًا بحضور نخبة من المسؤولين والرياضيين من مختلف الدول العربية والدولية. افتتحت فعاليات الملتقى تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث تركزت المناقشات على تعزيز نشر رياضة كرة القدم المصغرة في العالم العربي.

خلال فعاليات الملتقى، تم استعراض إنجازات الاتحاد الدولي منذ تأسيسه في مارس 2023 في تركيا، حيث تم تسجيله رسميًا في مدينة شيكاغو الأمريكية. ومن أبرز إنجازاته تنظيم أول بطولة لكأس العالم في تركيا عام 2023، والتي شهدت تتويج المنتخب الروسي باللقب بعد فوزه على منتخب ليبيا في النهائي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة عن أجندته للبطولات القادمة، والتي تشمل: بطولة العالم للسيدات، والتي ستقام في أربيل بإقليم كردستان، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا. وبطولة العالم تحت 15 عامًا، التي ستقام في مدينة وهران الجزائرية خلال شهر يوليو 2025 والبطولة العربية، التي ستحتضنها مدينة صلالة العمانية، على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق. وكأس الخليج، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد شهر رمضان المقبل.

في ختام فعاليات اليوم الأول، تم تكريم الدكتور محمد الدوسري بوسام التميز تقديرًا لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم المصغرة عالميًا، حيث نجح في قيادة الاتحاد الدولي وجذب العديد من الدول للانضمام تحت مظلته.

من المتوقع أن تستمر نجاحات الملتقى في اليوم الثاني، حيث ستتواصل المناقشات حول آليات تطوير اللعبة وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. كما سيتم الإعلان عن المزيد من الشراكات والمبادرات لدعم كرة القدم المصغرة وتوسيع نطاقها عالميًا.