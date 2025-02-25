أحمد الحارثي يأمل فـي الوصول لمنصات التتويج فـي سباق جولة قطر الافتتاحية

فـي بطولة العالم للتحمل

ستكون حلبة لوسيل القطرية هي افتتاحية الموسم الحالي بالنسبة للمتسابق أحمد الحارثي، عندما يشارك بالجولة الأولى لبطولة العالم للتحمل بجانب البطل العالمي فالنتينو روسي والجنوبي إفريقي كيلفن فاندرلانين، والذي يشارك لأول مرة مع أحمد الحارثي ضمن فريق دبليو آر تي على متن سيارة بي أم دبليو (أم 4) جي تي 3، ويسعى الحارثي لتقديم مستويات قوية هذه المرة في هذه البطولة التي تنطلق من دولة قطر وتنتهي في مملكة البحرين على حلبة الصخير الدولية.

وأحمد الحارثي المدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجموعة أوكيو وصحار الدولي وعُمانتل واكتشف عُمان وبي أم دبليو عُمان، سبق له المشاركة في هذه البطولة العام المنصرم واستطاع تسجيل نتائج إيجابية خلال الجولات الثماني للبطولة، وكان الحارثي قد حقق المركز الثاني في الفئة في سباق فوجي باليابان، وكذلك حقق الحارثي الترتيب الثاني في سباق ايمولا الإيطالي الشهير، وتمكن الفريق من إنهاء الموسم في المركز السادس في المشاركة الأولى على متن سيارة بي أم دبليو، ويحمل الحارثي آمالًا عريضة في أن ينهي السباق الأول والموسم خلف مقود سيارة بي أم دبليو الجديدة التي تحمل الرقم 46 بمركز مرموق مع الثنائي فندرلاين وروسي في السباق الذي يستغرق 10 ساعات متواصلة.

وتشمل بطولة العالم للتحمل العام الحالي ثماني جولات تبدأ من قطر، تليها جولة ايمولا في إيطاليا في شهر إبريل، ثم الجولة الثالثة في بلجيكا على حلبة فرانكوشامب في مايو المقبل، يليها سباق لومان في فرنسا لمدة 24 ساعة، لتنتقل السباقات إلى القارات البعيدة حيث سباق البرازيل ولتتجه الفرق المشاركة عقب ذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية في تكساس في سبتمبر المقبل، ولتعود البطولة إلى آسيا وسباق فوجي الياباني في نفس الشهر، وتُختتم السباقات على حلبة الصخير فيالبحرين في نوفمبر المقبل. وحول مشاركته هذا العام في بطولة العالم للتحمل، فقد أكد الحارثي أن البطولة هذا الموسم ستحظى باهتمام الكثيرين وتسعى الفرق المشاركة إلى تسجيل نتائج قوية في مقدمة الترتيب العام، ونحن كفريق لدينا طموح بأن نصل إلى منصَّات التتويج وأحب أن أتسابق بالقرب من أجواء السلطنة، وسبق وأن ظفرنا وحققنا نتائج مميزة العام الماضي في فوجي باليابان وايمولا بإيطاليا ونسعى إلى افتتاحية موفقة وقوية في قطر، على غرار نتيجتنا العام الماضي عندما حصلنا على المركز الرابع هناك، وكان الحارثي وزملاؤه بالفريق الإيطالي روسي والجنوب إفريقي فاندرلاين قد أجروا التجارب الافتتاحية للموسم الجديد على حلبة لوسيل وسجل الفريق سادس أفضل زمن ضمن فئة جي تي 3 على متن سيارة بي أم دبليو (أم 4). وتبدأ تحضيرات سباق الجولة الأولى اليوم الأربعاء بإقامة التدريبات والتجارب الثلاثية، وتقام في اليوم التالي التأهيلات الرسمية على أن يقام السباق بعد غد الجمعة.