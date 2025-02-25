تواصل مسابقة المزاينة بطوي الشاوي بالمصنعة

لليوم الثاني على التوالي المصنعة من خليفة الفارسي: تتواصل لليوم الثاني منافسات مسابقة المزاينة التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري بمحافظة جنوب الباطنة بولاية المصنعة( بميدان طوي الشاوي) شملت المسابقة على خمسة أشواط ( الشوط الرئيسي) المركز الاول (الشموخ ) لمالكها محمد بن جمعة الشماخي ( عزبة الشامخات ) والمركز الثاني (منحاف) لمالكها مصبح بن فهد العلوي والمركز الثالث ( الريم ) لمالكها احمد بن حمد المالكي وشوط ( التلاد ) المركز الاول ( خود) لمالكها عبدالله بن محمد الحرسوسي والمركز الثاني (خيرة ) لمالكها سالم بن خميس السعدي والمركز الثالث (غارة ) لمالكهاهزاع بن حمود المالكي وفي الشوط (الفضي ) المركز الاول ( مسقط) الهجانة السلطانية المضمر سليمان بن محمد الجهوري والمركز الثاني ( غارة )لمالكها علي بن مهنا الوهيبي والمركز الثالث (الظبية ) لمالكها فلاح بن حمدان القريني وشوط (الدرع ) المركز الاول (صبا) لمالكها عادل بن سعيد المغيري المركز الثاني ( ريم الغلا ) لمالكها احمد بن محمد الحوسني المركز الثالث ( سمحة ) لمالكها محمد بن سيف الرشيدي وشوط الجعدان الحجائج المركز الاول ( مهند ) لمنذر الربيعي والمركز الثاني (صوغان )لمالكة ناصر بن علي السنيدي المركز الثالث (مستحيل ) لمالكة حمد بن سليمان البادي المركز الرابع (شاهين بن نشور ) لمالكة عصام بن سعيد القرني المركز الخامس (صوغان ) لمالكة علي بن ماجد المعمري المركز السادس صوغان احتياط لمالكة هلال بن علي المعمري .

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