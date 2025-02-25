العربي القطري يدخل السجل الذهبي بإحرازه أول ألقابه والكويت يفقد الكأس بصعوبة

ختام ناجح لبطولة الأندية الخليجية لكرة اليد

جهاد الشيخ : البطولة حظيت بإشادات تنظيمية وفنية وتغطية إعلامية مميزة

حظيت البطولة الخليجية الـ41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد بإشادة كبيرة من الناحية التنظيمية، وكذلك المستوى الفني الكبير الذي شهدته البطولة خلال أيامها الماضية، والتي استضافها نادي عمان وأسدل الستار عنها يوم أمس الأول وسط فرحة كبيرة بعد تتويج فريق العربي القطري للمرة الأولى بلقب هذه البطولة بعد أن شاهد الجميع مستوى فنيًّا عاليًا في ختام البطولة بين فريق الكويت الكويتي والعربي القطري انتهى لصالح العربي بفارق نقطة واحدة، وشهدت البطولة مشاركة سبعة أندية تنافست فيما بينها على صالة مجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وخرجت البطولة بتنظيم جيد من قبل المستضيف نادي عمان وكذلك بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة اليد، الذي سهل كل المهام من أجل إخراج هذه البطولة، وكذلك الدور الكبير للجنة الفنية الخليجية التي أسهمت وبشكل كبير في إخراج البطولة تنظيميًّا ومن الناحية الفنية، وتعاون جميع الفرق المشاركة التي سجلت حضورًا جيدًا في هذا النسخة، عكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه ممارسو كرة اليد لهذه المسابقة الهامة بين الأندية. وأبدت جميع الفرق المشاركة ارتياحها للناحية التنظيمية لهذه البطولة بعد أن قدمت فرق العمل لنادي عمان كافة التسهيلات اللازمة لجميع الفرق وكذلك للجان العاملة،

وجاء الختام مثيرًا وجميلًا من خلال المباراة التي شهدت مستوى فنيًّا عاليًا وكبيرًا وسط حضور العديد من الشخصيات الرياضية والقيادية، في ختام البطولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء الختام برعاية الشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) وهي الشركة الداعمة لهذه البطولة مع عدد من شركات القطاع الخاص واتسم النهائي بمستوى فني كبير نجح في الختام فريق العربي من التتويج للمرة الأولى في تاريخه وبنتيجة 33/‏32، فيما حصل فريق الريان القطري على المركز الثالث بعد فوزه على فريق النور السعودي بنتيجة 39/‏21، وفقد الريان لقبه الأخير الذي حققه في العام الماضي.

وقال جهاد بن عبدالله الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ونائب رئيس نادي عُمان بأننا نقدم الشكر إلى جميع من أسهم في إخراج هذه البطولة بالصورة المثالية والتي حظيت باشادة كبيرة من الجميع سواء من الفرق المشاركة أو اللجنة الفنية أو الضيوف الذين شاركوا في منافسات البطولة وجاء ذلك بفضل تعاون الجميع من الاتحاد العُماني لكرة اليد ومن الفرق المشاركة، وكذلك اللجان العاملة بالنادي واللجنة الإعلامية التي أسهمت في إخراج البطولة بالصورة الجميل عبر مختلف وسائل الإعلام والشكر إلى تليفزيون سلطنة عُمان عبر القناة الرياضية على جهودهم في بث البطولة عبر الهواء المباشر خلال أيام البطولة، وهناك جهود كبيرة بذلت كذلك من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب وشُرطة عُمان السُّلطانية وغيرها من الجهات الحكومية وإدارة مجمَّع السُّلطان قابوس ببوشر، ونثمن كذلك دور القطاع الخاص في دعم هذه البطولة والتي كان له الأثر الجيد. وأضاف: إننا نبارك لفرق العربي القطري هذا التتويج وأصحاب المراكز الأولى وحظ أوفر لفريق الكويت الذي قدَّم مباراة جميلة في النهائي.

نهائي مثير

تمكن فريق العربي القطري من الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق الكويت الكويتي بنتيجة 33/32 ... قدَّم خلالها العربي مستوى جيدًا وكان الكويت ندًّا قويًّا في هذا اللقاء وتقارب المستوى الفني في أغلب فترات المباراة. انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 18/‏15 لصالح العربي، وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية في أغلب الوقت لصالح العربي، إلا أن الكويت نجح في تقليص الفارق وتعدل النتيجة في الدقيقة الأخيرة، ونجح العربي بعد ذلك في إحراز نقطة التقدم وتبقى ثوانٍ قليلة ويحصل الكويت على فرصة انفراد للاعب سيف العدواني والتي كانت كفيلة بتعديل النتيجة والدخول في أشواط إضافية، إلا أن العدواني سدد الكرة خارج مرمى العربي ليعلن بعدها عن نهاية المباراة بنتيجة 33/‏32 لصالح العربي.

الريان ثالثا

نجح فريق الريان في الحصول على المركز الثالث في ترتيب البطولة بعد فوزه على فريق النور السعودي بنتيجة 39/21 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة انتهى شوط المباراة الأول لصالح الريان بنتيجة 19/11، وفرض الريان نفسه في هذا اللقاء، وتمكن من السيطرة على مجريات اللقاء وذلك بفضل المستوى الفني للفريق والذي كان مرشحًا للوصول إلى نهائي البطولة والمحافظة على لقبه إلا أنه خرج من منافسات المربع الذهبي وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب فريق الريان نصر الدين الشاذلي وقام بتسليم الجائزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.

طلال المعمري: نبارك الحضور الخليجي فـي هذا المحفل

بارك الشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) الأندية الفائزة بالمراكز الأولى للبطولة الخليجية لكرة اليد، مشيدًا بالتنظيم المثالي للحدث في سلطنة عُمان، ومؤكدًا أن المباراة النهائية كانت حافلة بالإثارة والمتعة والجميل في ذلك الحضور الخليجي في هذا التجمع الذي يعكس أواصر التواصل والمحبة بين أبناء دول مجلس التعاون.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات أن البطولة سجلت مشاركة مميزة من اللاعبين المحترفين الذين أضافوا بُعدًا فنيًّا مميزًا خلال منافسات البطولة، لافتًا بأن هذه البطولة تُعَد محفزًا كبيرًا للاعبين المحليين في صقل خبراتهم ومهاراتهم الفنية، مختتمًا تصريحه الصحفي بالإشادة الكبيرة للمستوى التنظيمي للبطولة والتي تمثلت من خلال الاستضافة الناجحة لنادي عُمان.

وجدي جمال: نثمن جهود اللاعبين فـي هذه البطولة

أعرب وجدي كمال مساعد مدرب نادي العربي القطري عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي والفوز بلقب البطولة الخليجية لأول مرة. وأضاف: «أبارك لجميع محبي نادي العربي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأثمن الجهود التي قام بها اللاعبون طيلة أيام البطولة». وأشار وجدي كمال إلى أن المباراة كانت صعبة للطرفين خصوصًا وأن الفريقين يعرفان بعضهم البعض وسبق وأن التقيا بدور المجموعات.

وأشار مساعد مدرب نادي العربي القطري إلى أن اللقاء كان مثيرًا حتى في لحظاته الأخيرة، لافتًا إلى أن التفوق القطري كان مميزًا في الثواني الأخيرة والتي نجحنا خلالها في خطف لقب البطولة. وأشاد بقدرة الفريق على تقليص الفارق، إلا أننا حافظنا على تفوقنا حتى النهاية لنتوَّج بالبطولة، وحول سؤال عن سبب تراجع الفريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء وبقاء الفارق التهديفي إلى هدف واحد، أجاب مساعد المدرب قائلًا: «تعرّض بعض اللاعبين لإصابات في المباراة وكذلك إلى إجهاد كبير، مما سبّب ذلك في تراجع الفريق واستغلال الخصم الفرص المتاحة».

جارسيا جونسالو: واجهنا منافسا قويا فـي النهائي

أعرب اللاعب جارسيا جونسالو من نادي العربي القطري عن بالغ سروره بفوز فريقه بلقب البطولة الخليجية، مشيرًا إلى أن المنافس كان قويًّا للغاية حتى في اللحظات الأخيرة من المباراة. وأضاف جارسيا أنه اجتهد رفقة باقي زملائه وطبقوا تكتيكًا فنيًّا مميزًا طيلة شوطي المباراة بحسب توجيهات الجهاز الفني للفريق، مما أسهم في حصولهم على الفارق النقطي الجيد في الشوط الأول وبعض فترات الشوط الثاني، لافتًا إلى أن التراجع كان متوقعًا في اللحظات الأخيرة، ليتمكن المنافس من تقليص الفارق ولكننا قدرنا على المحافظة والفوز بنتيجة اللقاء وخطف اللقب.

العدواني أفضل لاعب فـي البطولة

حصل على جائزة أفضل حارس حسن صفر من نادي الكويت، وحصل على جائزة أفضل جناح أيمن اللاعب نصر الدين الشاذلي من نادي الريان، وعلى جائزة أفضل لاعب دائرة ماريو توهيد من النادي العربي، فيما حصل على جائزة جناح أيسر اللاعب أنيس عبدالرزاق من النادي العربي، وحصل على جائزة أفضل ظهير أيمن اللاعب فلادان من نادي النادي العربي، وحصل على جائزة أفضل صانع ألعاب علي عيد من نادي عُمان، وحصل على جائزة أفضل ظهير أيسر فرانكو ماندو من الكويت، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة لاعب نادي الكويت سيف العدواني.