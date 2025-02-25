الأولمبية العُمانية تشارك فـي اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

شاركت اللجنة الأولمبية العُمانية في الاجتماع المئة للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بدولة الكويت أمس الأول. وقد مثل اللجنة في الاجتماع كل من طه بن سليمان الكشري الأمين العام، والسَّيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين، ومحمد بن حمد الرحبي المدير التنفيذي باللجنة الأولمبية العُمانية.

استعرض الاجتماع عددًا من الملفات المهمة التي أدرجت بجدول أعمال الاجتماع والتي تتعلق بشأن الرياضة والرياضيين بدول مجلس التعاون وكل ما يتعلق بتطويرها، ومن أبرزها استعراض آخر مستجدات دورة الألعاب الشاطئية الثالثة بدول المجلس التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل القادم، وقدَّم الأمين العام عرضًا مفصلًا لآخر مستجدات الاستضافة مع عرض شعار الدورة على الاجتماع، وقدَّم أعضاء المكتب التنفيذي وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي شكرهم وامتنانهم للجنة الأولمبية العُمانية على التزامها وحرصها على إقامة الدورة على أفضل المعايير مع توفير البيئة المثالية لإقامة المنافسات. وأكدت الأمانة العامة على اللجان الأولمبية بدول المجلس بالالتزام بالمواعيد المحددة من قِبل اللجنة المنظمة للدورة وبما نصت عليه لائحة النظام العام للدورات المجمعة بدول مجلس التعاون.

واستعرض المكتب التنفيذي البرنامج الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة خلال الأعوام من 2023 إلى 2027م، وإلى الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن رغبتها باستضافة دورة الألعاب الخليجية الثانية للشباب خلال عام 2028م، وتمت الموافقة على الطلب ورفع توصية لمجلس أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لاعتمادها، كما تم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بإعداد جدول زمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة للأعوام من 2029 – 2031م.

واطلع الأعضاء على مسوَّدة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الخليجية التي قامت اللجنة الأولمبية القطرية ومن خلال التنسيق مع أعضاء اللجنة الاستشارية للرياضة بتقديمه، متضمنًا مسوَّدة مشروع إنشاء الاتحاد الرياضي الخليجي، وتم الاتفاق على تعميم مشروع النظام الأساسي للجان الأولمبية الوطنية بدول المجلس لإبداء الرأي ليرفع بعد ذلك للمجلس الأعلى للاعتماد، مع تكليف اللجنة المختصة بتحديثه متى ما دعت الحاجة لذلك، حيث يعتبر النظام إطارًا قانونيًّا يهدف إلى توحيد العمل الرياضي الخليجي تحت مظلة تنظيمية موحدة. ومتابعة الأعمال التي تقوم بها اللجان الاستشارية التابعة للمكتب التنفيذي، فقد وافق المكتب على خطط لجنتي الرياضة واللاعبين لعام 2025م، والتأكيد على اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة واللجنة البارالمبية بسرعة إعداد خططها للعام الحالي، مع حث اللجان الاستشارية على بذل المزيد من العطاء والارتقاء بالأداء في تنفيذ خططها للأعوام القادمة.

ووافق المكتب على إقامة مؤتمر معني بالقانون والإدارة الرياضية، وذلك لتنفيذ ما ورد في استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي المعتمدة من قِبل أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون الخليجي، وتم تكليف لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة بتولي مهام وضع تصور كامل عن آلية تنفيذ المؤتمر، على أن يكون نطاقه مقتصرًا في بادئ الأمر على دول المجلس، وأن يتم مستقبلًا توسيعه ليصبح مؤتمرًا دوليًّا.