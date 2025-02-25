16فريقـــا تتنافس فـي بطولة الحميضة الثانية بإزكـــي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري: انطلقت بولاية إزكي منافسات بطولة الحميضة الرمضانية الثانية لكرة القدم بمشاركة 16 فريقًا، وذلك برعاية ناصر بن سالم العامري عضو المجلس البلدي وبحضور عارف العامري رئيس فريق الحميضة، وشهد لقاء الافتتاح تسجيل 7 أهداف حيث فاز المستضيف والمنظم فريق الحميضة على فريق قفيصا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف، أما اللقاء الثاني فقد تفوق فريق السمدي على فريق السلام بهدف دون رد، وفي اليوم التالي تألق فريق العربي وحافظ على شباكه نظيفة متفوقًا على فريق الهوب بثلاثية نظيفة، بينما انتهى لقاء فريقي النجوم والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفرض التعادل الإيجابي نفسه مجددًا في لقاء فريقي إزكي جرنان وسيماء السفالة، حيث انتهى بنتيجة هدفين لكل منهما، وحقق فريق النجم الفوز على فريق السد بنتيجة هدفيـــن مقابل هدف، ويأتي تنظيم البطولة ضمن خطة الفريق للعام الجاري حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا لافتًا مما دفع باللجنة المنظمة بمضاعفة عدد الفرق المشاركة من ثمانية إلى ستة عشر.

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