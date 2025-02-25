روما يكتسح مونزا في الكالتشيو
فاز فريق روما على ضيفه مونزا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وسجل رباعية روما كل من البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، والأوزبكي إلدور شومورودوف، والإسباني أنخيلينيو، وبريان كريستانتي في الدقائق (10 و32 و73 و88).
وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 40 في المركز التاسع، وبات على بعد تسع نقاط فقط من المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والذي يحتله حاليا فريق يوفنتوس.
وفي المقابل، تلقى مونزا خسارته السادسة عشر في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز العشرين و(الأخير).
ويتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب العام للدوري الإيطالي /مؤقتا/ برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي الثاني وثلاث نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.
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