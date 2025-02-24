السعودية تستضيف الملتقى العربي الا?ول لكرة القدم المصغرة في الرياض

تستضيف العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتحت اشراف وزارة الرياضة السعودية، الملتقى العربي الأول للتعريف والتثقيف وزيادة الوعي بكرة القدم المصغرة ، في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، التابع للجنة الأولمبية السعودية.
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة كرة القدم المصغرة وتعزيز الوعي حول فوائدها الرياضية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال. كما يُعد هذا الحدث فرصة فريدة للمهتمين بالرياضة، سواء كانوا من الخبراء، المدربين، اللاعبين أو الجماهير، للتعرف على أحدث التطورات في رياضة كرة القدم المصغرة وتبادل الخبرات مع المختصين والمهتمين من مختلف الدول العربية والدولية. كما سيتم تخصيص جلسات خاصة للأطفال والشباب لزيادة اهتمام الأجيال القادمة بهذه الرياضة.
وسيشمل الملتقى عددًا من الفعاليات والجلسات المتنوعة:جلسة افتتاحية تتناول أهمية نشر رياضة كرة القدم المصغرة في العالم العربي. وندوات حوارية مع أبرز الخبراء والرياضيين في المجال.
وحلقة عمل تطبيقية لتدريب المدربين واللاعبين. عرض دراسات حالة عن نجاح كرة القدم المصغرة في بعض الدول. وتوقيع اتفاقيات شراكة بين اتحادات رياضية مختلفة لتعزيز تطوير اللعبة.
اما المحاور الرئيسية للملتقى
فتشمل على تاريخ كرة القدم المصغرة وتطورها. والجودة وحوكمة كرة القدم المصغرة. وتجارب وخبرات دولية في تطوير الرياضة.
ودور المجتمع والبيئة في دعم اللعبة.
والتجارب العربية ودور الإعلام في نشر الرياضة. ودعم القطاعات العامة والخاصة لتطوير البنية التحتية للعبة. وإدارة الفعاليات والاستثمار في كرة القدم المصغرة. والتحديات والمعوقات التي تواجه اللعبة وسبل حلها. واستراتيجية تطوير كرة القدم المصغرة في الدول العربية.
ومن الشخصيات المشاركة الدكتور محمد الدوسري: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (IMF) ورئيس جمعية كرة القدم المصغرة السعودية. وأحمد سمير سليمان: رئيس الاتحادين العربي والمصري لكرة القدم المصغرة. واروي ماكودي: رئيس الاتحادين الآسيوي والتايلندي لكرة القدم المصغرة.
كريستيان بيرفوست رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم المصغرة. عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية العربية والدولية.
ومدربون محترفون ولاعبون بارزون في مجال كرة القدم المصغرة.
من المتوقع أن يحقق الملتقى نجاحًا كبيرًا في ترسيخ ثقافة كرة القدم المصغرة كرياضة واعدة في المنطقة العربية، وتعزيز أطر التعاون بين الدول المشاركة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي. كما سيتم الإعلان عن عدد من المبادرات والمشاريع لدعم كرة القدم المصغرة، مثل إنشاء أكاديميات متخصصة، وإطلاق برامج تدريبية للأطفال والشباب، وتنظيم مسابقات وبطولات دورية لتشجيع المشاركة.
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