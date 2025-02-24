السعودية تستضيف الملتقى العربي الا?ول لكرة القدم المصغرة في الرياض

تستضيف العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتحت اشراف وزارة الرياضة السعودية، الملتقى العربي الأول للتعريف والتثقيف وزيادة الوعي بكرة القدم المصغرة ، في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، التابع للجنة الأولمبية السعودية.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة كرة القدم المصغرة وتعزيز الوعي حول فوائدها الرياضية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال. كما يُعد هذا الحدث فرصة فريدة للمهتمين بالرياضة، سواء كانوا من الخبراء، المدربين، اللاعبين أو الجماهير، للتعرف على أحدث التطورات في رياضة كرة القدم المصغرة وتبادل الخبرات مع المختصين والمهتمين من مختلف الدول العربية والدولية. كما سيتم تخصيص جلسات خاصة للأطفال والشباب لزيادة اهتمام الأجيال القادمة بهذه الرياضة.

وسيشمل الملتقى عددًا من الفعاليات والجلسات المتنوعة:جلسة افتتاحية تتناول أهمية نشر رياضة كرة القدم المصغرة في العالم العربي. وندوات حوارية مع أبرز الخبراء والرياضيين في المجال.

وحلقة عمل تطبيقية لتدريب المدربين واللاعبين. عرض دراسات حالة عن نجاح كرة القدم المصغرة في بعض الدول. وتوقيع اتفاقيات شراكة بين اتحادات رياضية مختلفة لتعزيز تطوير اللعبة.

اما المحاور الرئيسية للملتقى

فتشمل على تاريخ كرة القدم المصغرة وتطورها. والجودة وحوكمة كرة القدم المصغرة. وتجارب وخبرات دولية في تطوير الرياضة.

ودور المجتمع والبيئة في دعم اللعبة.

والتجارب العربية ودور الإعلام في نشر الرياضة. ودعم القطاعات العامة والخاصة لتطوير البنية التحتية للعبة. وإدارة الفعاليات والاستثمار في كرة القدم المصغرة. والتحديات والمعوقات التي تواجه اللعبة وسبل حلها. واستراتيجية تطوير كرة القدم المصغرة في الدول العربية.

ومن الشخصيات المشاركة الدكتور محمد الدوسري: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (IMF) ورئيس جمعية كرة القدم المصغرة السعودية. وأحمد سمير سليمان: رئيس الاتحادين العربي والمصري لكرة القدم المصغرة. واروي ماكودي: رئيس الاتحادين الآسيوي والتايلندي لكرة القدم المصغرة.

كريستيان بيرفوست رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم المصغرة. عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية العربية والدولية.

ومدربون محترفون ولاعبون بارزون في مجال كرة القدم المصغرة.

من المتوقع أن يحقق الملتقى نجاحًا كبيرًا في ترسيخ ثقافة كرة القدم المصغرة كرياضة واعدة في المنطقة العربية، وتعزيز أطر التعاون بين الدول المشاركة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي. كما سيتم الإعلان عن عدد من المبادرات والمشاريع لدعم كرة القدم المصغرة، مثل إنشاء أكاديميات متخصصة، وإطلاق برامج تدريبية للأطفال والشباب، وتنظيم مسابقات وبطولات دورية لتشجيع المشاركة.