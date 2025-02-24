تفتتح اليوم الثلاثاء فعاليات دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات التي ينظمها الاتحاد العُماني لكرة اليد بالتعاون مع نادي عُمان خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري بنادي عُمان بمشاركة 52 مدربًا. ويرعى حفل الافتتاح محمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد في الساعة التاسعة صباحًا، ويحاضر فيها المدرب الجزائري إبراهيم أبو درالي مدرب كرة اليد بنادي عُمان والمحاضر زهير خالد سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد، حيث تشتمل الدورة على العديد من المحاضرات النظرية والعملية. وتأتي هذه الدورة في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على إعداد مدربين وطنيين قادرين على قيادة الأندية والمنتخبات الوطنية في المرحلة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. افتتاح دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.