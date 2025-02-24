انطلاق مهرجان المزاينة بطوي الشاوي بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:
انطلقت يوم أمس فعاليات برنامج مهرجان المزاينة الذي ينظِّمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن خلال الفترة من 27 إلى 28 فبراير الجاري بمحافظة جنوب الباطنة في ولاية المصنعة بميدان طوي الشاوي. وقد شهد افتتاح المهرجان إقامة 5 أشواط فطايم أبكار وجعدان، ففي شوط سن الفطام الشوط الرئيسي جاءت في المركز الأول الفرات لمالكها عبدالله بن محمد الحرسوسي من ولاية هيماء والمركز الثاني الراعبية لمالكها سيف بن حمد المالكي من ولاية السويق والمركز الثالث الظبي لمالكها حمد بن خلفان المعولي من ولاية وادي المعاول والمركز الرابع غزر لسيف بن راشد الرشيدي من ولاية بركاء والمركز الخامس الظبي لسليم بن سليم بن حمدون الوهيبي من ولاية محوت. وفي الشوط الثاني شوط التلاد خنجر فضي ونقدي. حصلت على المركز الأول المطية «خيال» لمالكها سعيد بن حمد المالكي من بركاء، وحلَّت في المركز الثاني «سمحة» لمالكها غالب بن سعيد الرشيدي من بركاء، وفي المركز الثالث «الوافية» لمالكها محمد بن سالم الحرسوسي من هيماء. وفي شوط سن الفطام الشوط الفضي جاء في المركز الأول «نجاح» لمالكها غالب بن سعيد الرشيدي، والمركز الثاني «حمية» لمالكها حميد بن عبدالله القريني، والمركز الثالث «طيف» لمالكها حميد بن سعيد الحوسني. وفي الشوط الثالث سن الفطائم شوط الدرع جاء في المركز الأول «سماح» لمالكها ثلاب بن علي الشهواني، والمركز الثاني «همايل» لمالكها محمد بن ثلاب الشهواني، والمركز الثالث «عيار» لمطر بن ناصر الحرسوسي. وفي شوط سن الفطام شوط قعدان المركز الأول «شاهين» لثابت بن علي العريمي، والمركز الثاني «كنج الشواهين» لجاسم بن محمد الهاشمي، والمركز الثالث «شاهين» لمحمد بن سعيد السالمي.
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