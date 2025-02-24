أحرز منتخب اسكتلندا بطولة الأمم الدولية للهوكي 2025، التي استضافتها سلطنة عُمان بعد فوزه على نظيره المصري 4/‏2 في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب هوكي عُمان بالعامرات مساء أمس الأول. وحصد المنتخب الاسكتلندي الميداليات الذهبية وكأس البطولة، بالإضافة إلى بطاقة التأهل لكأس الأمم للهوكي المقررة في ماليزيا عام 2026، بينما نال المنتخب المصري الميداليات الفضية، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حسم منتخب بولندا مواجهته أمام منتخب أميركا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليحصد المنتخب البولندي الميداليات البرونزية.

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