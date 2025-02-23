ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونةاستعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بعد أن غاب عنها في المراحل الثلاث الماضية وتغلب على ضيفه جيرونا 2-صفر يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي ريال مدريد، لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 41 و84.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة، متساويًا مع برشلونة المتصدر، لكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف، أما جيرونا الذي فاجأ الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث وشارك أول مرة في دوري أبطال أوروبا، فبقي في المركز الثاني عشر بـ12 نقطة.

وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه بلد الوليد، بسبعة أهداف مقابل هدف، تبادل إحرازها كل من نكولاس ويليامز ثلاثة أهداف في الدقائق (35 و67 و88)، وميكيل ياورجيزار في الدقيقة (10)، ومروان سنادي (43)، وسانسيت (45)، وجوروزيتا (70)، بيما سجل مامادو ديالو هدف بلد الوليد (47).

ورفع بيلباو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، مقابل 15 نقطة لبلد الوليد في المركز العشرين الأخير في الدوري.