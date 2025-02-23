ليفربول يقترب من لقب "البريميرليغ"خطا ليفربول خطوة كبيرة نحو إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية 2 - صفر، مساء الأحد في قمة مبارايات المرحلة السادسة والعشرين من "البريميرليغ".

ومرة جديدة تألق النجم المصري محمد صلاح بافتتاحه التسجيل (14)، قبل ان يمرر كرة حاسمة للمجري دومينيك سوبوسلاي ليضيف الهدف الثاني (37).

ورفع ليفربول رصيده الى 64 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن أرسنال الذي سقط على أرضه أمام وست هام صفر - 1 أمس، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وفي مباراة أخرى، فاز نيوكاسل على ضيفه نوتنغهام فورست، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، تبادل إحرازها كل من ألكسندر إيزاك هدفين في الدقيقتين (33و35)، ولويس مايلي في الدقيقة (23)، وجيكوب ميرفي (25)، فيما سجل أهداف نوتنغاهم فورست، كالوم هودسون أودوي (6) ونيكولا ملينكوفيتش (63) وريان ياتيس (90).

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس متأخرا بالأهداف عن مانشستر سيتي، فيما توقف نوتنغهام فورست في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.