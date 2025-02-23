التضامن بطلا لملتقى نخل لكرة القدم والهلال وصيفا

نخل ـ من سيف الكندي: توج فريق التضامن التابع لنادي المصنعة بطلاَ لملتقى نخل لكرة القدم الرابع وذلك بعد فوزه على فريق الهلال التابع لنادي نخل (1/‏2) في المباراة النهائية التي أقيمت بالملعب المعشب لفريق الهلال المنظم للملتقى بولاية نخل. قدم الفريقان مباراة قوية اتسمت بالحماس والندية. المباراة اقيمت تحت رعاية فهد بن مالك بن إبراهيم الكندي الرئيس الفخري لفريق الهلال وبحضور الدكتور أحمد بن جمعة الريامي رئيس نادي نخل، وفي ختام الفعالية قام راعي المناسبة بتتويج الفريق الفائز بكأس البطولة.

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