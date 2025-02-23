برشلونة يعزز صدارة الليغا بأقدام البدلاء!عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن حقق فوزاً صعباً 2-0 على لاس بالماس مساء السبت ضمن الجولة الـ25 من "الليغا".

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه الى البديلين داني أولمو (63)، وفيران توريس (90+6) صاحبي الهدفين.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة في حين تجمد رصيد لاس بالماس عند 23 نقطة في المركز الـ17.

وفي المباراة الثانية، نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على مضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة.

وتقدم الأرجنتيني خوليان الفاريز، بهدفين في الدقيقتين (12 و30)، قبل أن يعزز مواطنه أنخل كوريا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر، بعد أن تلقى هزيمته الثانية عشرة هذا الموسم.

وضمن مباريات الجولة ذاتها، فاز إسبانيول على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، وفياريال على رايو فاليكانو بالنتيجة ذاتها.