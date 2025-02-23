إنتر ميلان يعبر جنوى في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يعبر جنوى في الدوري الإيطاليفاز فريق إنتر ميلان على ضيفه جنوى بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت خسارة ميلان أمام تورينو، وتعادل لاتسيو مع فينيتسيا ويدين إنتر ميلان بالفضل في الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 78، ليحقق فريقه فوزا تجاوز بها كبوة الخسارة أمام يوفنتوس في الجولة الماضية.

ورفع الإنتر رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب "مؤقتا"، وبفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز الثاني الذي يواجه كومو اليوم الأحد، وست نقاط عن أتالانتا الثالث، فيما توقف رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر متلقيا خسارته التاسعة.

بدوره خسر ميلان أمام مضيفه تورينو بهدف لهدفين ضمن الجولة ذاتها في مواجهة تقدم فيها اصحاب الأرض بهدف عكسي سجله مالك تياو مدافع ميلان بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور خمس دقائق، قبل أن يتعادل ميلان عن طريق الهولندي تيجاني ريندرز في الدقيقة 74، وبعدها تمكن جفيداس جينيتيس من تسجيل هدف الفوز لتورينو في الدقيقة 76.

ورفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد ميلان عند 47 نقطة في المركز السابع.

من جهته تعادل لاتسيو أمام مضيفه فينيتسيا بدون أهداف، ليرفع الأول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع مؤقتا وبات مهددا بالتراجع الى الخامس في حال فوز يوفنتوس (46) على مضيفه كالياري الأحد.

في المقابل، بقي فينيتسيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ17 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بارما السابع عشر وفي مباراة أخرى فاز بارما على بولونيا بهدفين دون مقابل سجلهما يوان بوني في الدقيقة 37 من ضربة جزاء، و السويسري سيمون سون الثاني (78).

ورفع بارما رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن.