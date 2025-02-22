ليفركوزن يشدد الخناق على البايرن

ليفركوزن يشدد الخناق على البايرنفاز باير ليفركوزن، حامل اللقب، على مضيفه هولشتاين كيل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفركوزن كل من التشيكي باتريك شيك، والمغربي أمين عدلي في الدقيقتين (9، و45).

وشدد باير ليفركوزن الخناق على البايرن المتصدر، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة مقلصاً الفارق بينهما إلى خمس نقاط مؤقتاً، بانتظار مباراة العملاق البافاري مع ضيفه فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد هولشتاين كيل عند 13 نقطة في المركز الأخير.

وضمن الجولة ذاتها، فاز بوروسيا دورتموند على يونيون برلين بنتيجة (6 - 0)، وأوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة (3 - 0)، وماينز على سانت بولي بهدفين دون رد، فيما تعادل فولفسبورغ مع بوخوم بهدف لمثله.