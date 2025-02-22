الأولمبياد الخاص العماني وجامعة نزوى توقعان مذكرة تفاهم لدعم ذوي الإعاقة الفكرية

وقّعت جمعية الأولمبياد الخاص العُماني وجامعة نزوى مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في البرامج الصحية والرياضية والاجتماعية للأطفال من ذوي الإعاقة الفكرية، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الرياضية الإقليمية والدولية.

وقّع الاتفاقية محمد بن سالم الراشدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد بن إبراهيم الخروصي، العميد المشارك بمدرسة التأهيل والعلوم الطبية بالجامعة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد، وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي، رئيس الجامعة.

وتنص المذكرة على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة للمشاركة في الكشوفات الصحية والتثقيف الصحي، إضافة إلى تعزيز التعاون الإعلامي لدعم جهود الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة الفكرية.

وقال محمد بن سالم الراشدي إن الاتفاقية تمثل خطوة عالمية رائدة في تدريس مقرر خاص بالأولمبياد الخاص لطلبة العلاج الطبيعي بجامعة نزوى، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تأهيل الطلبة بمهارات التعامل مع ذوي الإعاقة الفكرية وتعزيز وعيهم الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن إبراهيم الخروصي أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية ودعم مختلف الفئات، موضحًا أنها ستسهم في إعداد وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة الفكرية للمنافسات الرياضية المختلفة.

وعلى هامش حفل التوقيع، نُظّمت مجموعة من الفعاليات، شملت فحوصات وتقييمات صحية للأطفال من ذوي الإعاقة الفكرية، بمشاركة نحو 60 طفلا، إلى جانب عروض مرئية حول جهود الجامعة والجمعية في هذا المجال.