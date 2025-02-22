وست هام يصعق أرسنال في البريميرليغ

وست هام يصعق أرسنال في البريميرليغحقق فريق وست هام يونايتد فوزاً مفاجئاً على مضيفه أرسنال بهدف دون ردّ يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض جارود بوين نفسه نجماً للموقعة المثيرة بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة (44).

ورفع وست هام رصيده بهذا الانتصار إلى 30 نقطة، ليحتل بها المركز الـ16 في جدول ترتيب البريميرليغ، بعدما حقق فوزه الأول عقب 4 مباريات متتالية بلا أي انتصار (ثلاث هزائم وتعادل).

وفي المقابل، تجمد رصيد أرسنال عند 53 نقطة في المركز الثاني، بعدما تلقى هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدف دون رد، وكريستال بالاس على فولهام بنتيجة (2 - 0)، وبرايتون على ساوثهامتون برباعية نظيفة، وتوتنهام هوتسبير على إبسويتش تاون بنتيجة (4 - 1)، وتعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون 2-2.