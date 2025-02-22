خليجي القدامى.. اليمن يخسر أمام العراق

خليجي القدامى.. اليمن يخسر أمام العراقبدأ المنتخب اليمني لقدامى اللاعبين لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الخليج الأولى، بالخسارة صفر- 1 أمام نظيره العراقي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

سجل كرار جاسم هدف المباراة الوحيد لقدامى العراق في الدقيقة 4، من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب جابر مبارك الصباح في الكويت.

ويواصل منتخب اليمن مشواره في البطولة بلقاء نظيره السعودي، يوم غدٍ الأحد، بينما يلعب العراق مع البحرين في المواجهة الثانية.

ويشارك في البطولة لاعبون من سن 40 عامًا فما فوق، وتبلغ مدة المباراة 40 دقيقةً مقسَّمةً على شوطين بواقع 20 دقيقةً لكل شوطٍ، مع اعتماد نظام 11 ضد 11، والسماح بالتبديلات المفتوحة.