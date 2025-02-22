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يونايتد يفلت من الخسارة أمام إيفرتون

أفلت مانشستر يونايتد من الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله 2-2 أمام مضيفه إيفرتون، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26. يونايتد يفلت من الخسارة أمام إيفرتونأفلت مانشستر يونايتد من الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله 2-2 أمام مضيفه إيفرتون، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26. افتتح بيتو التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 19 ثم ضاعف عبدالله دوكوري النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 33. وقلص برونو فيرنانديز الفارق للفريق الضيف في الدقيقة 72، قبل أن يدرك مانويل أوغارتي التعادل في الدقيقة 80. ورفع إيفرتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز 12، متقدماً بنقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز 15.

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