أستراليا تقصي العراق من كأس آسيا

أستراليا تقصي العراق من كأس آسياتأهل المنتخب الأسترالي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2025 في الصين، بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (3 -2) اليوم في الدور ربع النهائي.

سجل أهداف منتخب استراليا، لوكا جوفانوفيتش في الدقيقة 22، وباناغيوتيس كيكيانيس في الدقيقة 62، والكساندر بادولاتو في الدقيقة 74، في ما سجل هدفي منتخب العراق، عموري فيصل في الدقيقة 15، ومصطفى قابيل في الدقيقة 26.

وشهدت المباراة الثانية التي أقيمت ضمن الدور ربع النهائي اليوم أيضا، فوز السعودية على الصين بهدف دون رد، على أن تلتقي غدا الأحد إيران مع اليابان، وكوريا الجنوبية مع أوزبكستان.

وتأهل المنتخب الأسترالي ليتقابل في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة إيران واليابان.

وتقام مباراتي الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل، على أن تجري المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.