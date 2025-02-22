النور السعودي يخطف اخر بطاقات التاهل لبطولة الاندية الخليجية لكرة اليد

في اخر لقاءات دور المجموعات

اختتمت اليوم منافسات الدور الاول من البطولة الخليجية الـ 41 للاندية ابطال الكؤوس لكرة اليد التي يستضيفها نادي عمان في العاصمة مسقط وعلى الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة سبعة فرق شاركت في هذه البطولة بعد غياب النجمة البحريني.

وتصدر ترتيب المجموعة الاول فريق الريان وجاء ثانيا فريق النور السودي فيما تصدر المجموعة الثانية فريق العربي القطري وحل فريق الكويت الكويتي في المركز الثاني وتنطلق يوم السبت منافسات المربع الذهبي حيث يلتقي الريان القطري بطل النسخة الاخيرة امام فريق الكويت الكويتي فيما يلعب العربي مع فريق مع النور السعودي .

ونجح النور السعودي من حصد اخر بطاقات المربع الذهبي والتي خطفها من السيب في اخر لقاءات المجموعة الاولى من البطولة حيث تمكن النور من الفوز بنتيجة 2920 انتهى الشوط الاول منها بنتيجة 1211 واضاع السيب فرصة الحصول على البطاقة الثانية بعد ان كان قريبا من الفوز بعد ان نجح في الشوط الاول من التقدم واضاع لاعبوه الكثير من الاخطاء في شوط المباراة الثاني.

افتتح التسجيل السيب وعاد النور وعدل النتيجة بعد ضياع فرصتن لكلا الفريقين وتقدم النور بعدها بنتيجة 21 وتمكن بعدها لاعب الدائرة بنادي السيب اسعد الحسني من تعدل النتيجة النتيجة 22 الا ان رد النور دائما ما ياتي سريعا ويوسع الفارق عبر اللاعب هاني عبدالرفيق ولعب حارس النور جاهد حسين دورا كبيرا خلال الدقائق الماضية وتمكن من التصدي لعدد من الكرات ومع الدقيقة العاشرة من زمن الشوط تصل النتيجة الى 64 لصالح النور اضاع بعدها لاعبو السيب العديد من الفرص السهلة امام مرمى النور فيما كان رد النور سريعا واستفاد من معظم الكرات التي سنحت له واصل الفارق بعدها الى ثلاثة نقاط 85 وعاد بعدها السيب بشكل جيد وتمكن من تقليص الفارق الى نقطة واحدة 78 وعدل السيب النتيجة في الدقيقة 18 الى 88 ويطلب بعدها مدرب النور وقتا مستقطعا لتصحيح مسار فريقه وتقدم النور من جديد وعاد السيب الى التعديل قبل خمسة دقائق من نهاية الشوط لتصل النتيجة حينها الى 1010 وينجح بعدها السيب من التقدم عبر اللاعب احمد رضا بهدفين لتصل النتيجة الى 1210 وتمكن النور من تقليص النتيجة في الدقيقة الاخيرة ويطلب بعدها مدرب السيب نبيل البلوشي وقتا مستقطع للاستفادة من اخر الهجمات في هذا الشوط لم يستغلها لاعبوه بالشكل المطلوب لينتهي الشوط بنتيجة 1211 لصالح السيب.

ومع الشوط الثاني بادر النور بالتعديل ومن ثم بالتقدم بنتيجة 1412 ووصل النور سيطرته على الدقائق العشر الاول من الشوط الثاني مع تراجع لاعبي السيب وارتكاب الكثير من الاخطاء وتصل النتيجة الى 1714 مع الدقيقة الثامنة وتمكن لاعب السيب اشرف الحديدي من تقليص الفارق الى نقطة واحدة 1617 وحصل لاعب السيب بعدها سعيد الحسني على البطاقة الحمراء بعد التدخل على لاعب النور ويفرض بعدها النور الرقابة على لاعب السيب احمد رضا مما تسبب في اعاقة هجوم السيب وينجح خلالها النور من احكام دفاعه والاستفادة من الفرصة التي حصل عليها ويتقدم من جديد 2016 مع الدقيقة الخامسة عشر ومن ثم تراجع اداء السيب بشكل كبير وسهل المهمة للنور للتقدم والاستفادة من الفرص السهلة التي حصل عليها ليتقدم عند الدقيقة 20 بنتيجة 2516 وادخل بعدها النور لاعبيه في قائمة الاحتياط من اجل اعطاء الفرصة للجميع مستغلا تراجع مستوى السيب لينتهي اللقاء بعدها لصالح النور بنتيجة 2920.

ذهبت جائزة افضل لاعب في المباراة لصالح حارس النور السعودي جهاد حسين.

ادار اللقاء طاقم تحكيم من منتيجروا عبر الحكمين ايفان وميلوس وراقب الحكام هاني حسن ابل من الكويت وياسر محمد النقبي من دولة الامارات العربية المتحدة والمراقب العام ناصر الحمادي من دولة الامارات العربية المتحدة