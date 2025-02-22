د.ب.أ: تأهل المنتخب السعودي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في الصين، بعد فوزه على المنتخب الصيني 1 / صفر امس على ستاد مركز شينزن لتدريب الشباب في شينزن، في دور الثمانية من البطولة. وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما سجل البديل عمار اليهيبي هدف الفوز لمنتخب السعودية.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المنتخب السعودي، سيواجه في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان.
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