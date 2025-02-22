الشّباب يُتوّج بكأس جلالةِ السُّلطان لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه

إبراء - العُمانية: تُوّج نادي الشباب بطلًا لكأس جلالة السُّلطان المعظم لكرة القدم 2024 / 2025م للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نادي السيب بنتيجة 1/صفر في المباراة النهائية التي أقيمت بتكليف سامٍ تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء بمجمع إبراء الرياضي بمحافظة شمال الشرقية.
وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، وتركز اللعب في وسط الملعب مع أفضلية نسبية لنادي السيب، وشهدت الدقيقة الـ 19 حالة طرد على لاعب نادي السيب المدافع أحمد الخميسي الذي قام بإبعاد الكرة بيده بعد تسديدة المحترف البرازيلي في نادي الشباب امرسون سيلفا كانت في طريقها لهدف.
وفي الدقائق التالية للمباراة، استطاع الشباب فرض أفضليته مستغلًّا النقص العددي لنادي السيب وكانت له العديد من الهجمات التي لم تستغل بالشكل المطلوب للتقدم بالمباراة.وواصل الشباب ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ليسجل هدف التقدّم في الدقيقة الـ 58 عن طريق لاعبه بدر العلوي الذي نجح في مراوغة دفاع السيب وسدّد تسديدة قوية على يمين الحارس معتصم الوهيبي.
وتألق حارس السيب معتصم الوهيبي في التصدي لهدف الشباب الثاني بعد أن انفرد مع اللاعب يوسف الغافري في الدقيقة الـ 86 وسبقتها تسديدة أخرى للاعب حاتم الروشدي، وكان السيب قريبًا من تسجيل هدف التعادل مع نهاية المباراة لولا تألق دفاع الشباب في إبعاد الكرة في خط المرمى لتستمر المباراة بالنتيجة نفسها حتى صافرة النهاية.
وفي ختام المباراة قام معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء بتسليم الكأس والميداليات الذهبية لنادي الشباب بطل المسابقة والميداليات الفضية لنادي السيب الحاصل على المركز الثاني.
وأدار المباراة الحكم الدولي عمر اليعقوبي ويساعده على الخطوط كل من حمد الغافري حكما مساعدا أول ومحمد الغزالي حكمًا مساعدًا ثانيًا وعلي الحارثي حكمًا رابعًا وعزان القطيطي حكمًا خامسًا، والحكم الإماراتي محمد عبيد حكمًا لتقنية الفيديو المساعد (الفار) ويعاونه ياسر المجرفي مساعدًا لتقنية حكم الفيديو.
وفي مشوار الشباب إلى النهائي استطاع الفوز على النصر في نصف النهائي بركلات الترجيح، وأقصى نادي صحار في دور الثمانية بمجموع مباراتين، وتجاوز نزوى في دور الـ16 بركلات الترجيح وفي الدور التمهيدي تجاوز مسقط بنتيجة 3 / 2 .
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