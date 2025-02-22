الشّباب يُتوّج بكأس جلالةِ السُّلطان لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه

إبراء - العُمانية: تُوّج نادي الشباب بطلًا لكأس جلالة السُّلطان المعظم لكرة القدم 2024 / 2025م للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نادي السيب بنتيجة 1/صفر في المباراة النهائية التي أقيمت بتكليف سامٍ تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء بمجمع إبراء الرياضي بمحافظة شمال الشرقية.

وبدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، وتركز اللعب في وسط الملعب مع أفضلية نسبية لنادي السيب، وشهدت الدقيقة الـ 19 حالة طرد على لاعب نادي السيب المدافع أحمد الخميسي الذي قام بإبعاد الكرة بيده بعد تسديدة المحترف البرازيلي في نادي الشباب امرسون سيلفا كانت في طريقها لهدف.

وفي الدقائق التالية للمباراة، استطاع الشباب فرض أفضليته مستغلًّا النقص العددي لنادي السيب وكانت له العديد من الهجمات التي لم تستغل بالشكل المطلوب للتقدم بالمباراة.وواصل الشباب ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ليسجل هدف التقدّم في الدقيقة الـ 58 عن طريق لاعبه بدر العلوي الذي نجح في مراوغة دفاع السيب وسدّد تسديدة قوية على يمين الحارس معتصم الوهيبي.

وتألق حارس السيب معتصم الوهيبي في التصدي لهدف الشباب الثاني بعد أن انفرد مع اللاعب يوسف الغافري في الدقيقة الـ 86 وسبقتها تسديدة أخرى للاعب حاتم الروشدي، وكان السيب قريبًا من تسجيل هدف التعادل مع نهاية المباراة لولا تألق دفاع الشباب في إبعاد الكرة في خط المرمى لتستمر المباراة بالنتيجة نفسها حتى صافرة النهاية.

وفي ختام المباراة قام معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء بتسليم الكأس والميداليات الذهبية لنادي الشباب بطل المسابقة والميداليات الفضية لنادي السيب الحاصل على المركز الثاني.

وأدار المباراة الحكم الدولي عمر اليعقوبي ويساعده على الخطوط كل من حمد الغافري حكما مساعدا أول ومحمد الغزالي حكمًا مساعدًا ثانيًا وعلي الحارثي حكمًا رابعًا وعزان القطيطي حكمًا خامسًا، والحكم الإماراتي محمد عبيد حكمًا لتقنية الفيديو المساعد (الفار) ويعاونه ياسر المجرفي مساعدًا لتقنية حكم الفيديو.

وفي مشوار الشباب إلى النهائي استطاع الفوز على النصر في نصف النهائي بركلات الترجيح، وأقصى نادي صحار في دور الثمانية بمجموع مباراتين، وتجاوز نزوى في دور الـ16 بركلات الترجيح وفي الدور التمهيدي تجاوز مسقط بنتيجة 3 / 2 .