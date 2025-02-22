يونس الرواحي يتوج بلقب فئة محترفي الرجال في ختام بطولة عمان المفتوحة للتنس

اسدل الستار عن ختام منافسات بطولة عمان المفتوحة للتنس التي نظمها الاتحاد العماني للتنس بمشاركة اكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الاعمار والجنسيات في تجمع كبير شهده ممارسي الكرة الصفراء واقيم الختام على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتحت رعاية معتصم بن حمود الزدجالي وبحضور سعادة السفيرة ثروة النعيمات سفيرة المملكة الاردنية الهاشمية المعتمدة لدى سلطنة عمان وسعيد صفرار نائب رئيس الاتحاد العماني للتنس وعدد من رواد التنس منهم حمود سنجور الزدجالي رئيس الاتحاد العماني للتنس سابقا واحد اقدم ممارسي اللعبة.

وجاء الختام من خلال اللقاء الختامي الذي جمع الشقيقن منير الرواحي ويونس الرواحي في نهائي فئة الرجال للمحترفين والذين قدما مباراة جميلة ذات مستوى فني جيد امتعا خلالها الجمهور الذي حضر لمتابعة المباراة النهائية وتمكن اللاعب يونس الرواحي من الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 64 16 (108) وشهد الاسبوع الحالي كذلك اقامة المباريات الختامية لمختلف الفئات العمرية المشاركة في البطولة وبعد نهاية المباراة قام رئيس الاتحاد العماني للتنس مع نائبه بتوزيع الجوائز على اصحاب المراكز الاولى في مختلف الفئات المشاركة.

نتائج الفئات

وجاءت النتائج النهائية للبطولة تحت 8 سسنوات في فئة الاولاد حصل على المركز الاول اللاعب فياض الهلالي والمركز الثاني علي الريامي والمركز الثالث اللاعب سعيد المرجبي والرابع الياس الطوقي وفي فئة تحت 9 سنوات حصل على المركز الاول هود الهاشمي وثانيا اللاعب عمر الشيباني وثالثا حاتم الرحبي ورابعا اللاعبة سافنا وفي فئة تحت 10 سنوات اولاد جاء في المركز الاول اللاعب ريان تياجي وثانيا اندري جوبانوف وثالثا ارفن اديديف وفي المركز الرابع اللاعبة سارة المسكرية اما في فئة تحت 12 سنة اولاد فحصل على المركز الاول اللاعب ريتشارد بيترز والثاني كافينراج ارونراج اما في فئة تحت 12 سنة فتيات فحصلت على المركز الاول اللاعبة سرينا فرجس وثانيا اللاعبة ججشا ديوري وفي فئة تحت 18 سنة اولاد وبعد منافسة مثيرة حصل اللاعب معتز المزروعي على المركز الاول وجاء في المركز الثاني اللاعب برجيش براهمن اما في فئة الفتيات فحصلت اللاعبة عائشة البوسعيدية على المركز الاول وجاءت ارين الازكوية في المركز الثاني وفي فئة فردي الرجال حصل اللاعب عبدالله البرواني على المركز الاول وجاء يونس الرواحي في المركز الثاني.

وشهدت البطولة كذلك منافسة جميلة في فئة فردي النسا حيث حصلت اللاعبة جاكلين على لقب البطولة وجاءت عائشة البوسعيدية في المركز الثاني وفي فئة فردي فوق 45 سنة حصل اللاعب كنج سلي على المركز الاول وجاء هيمانت ثانيا وفي فردي فوق 55 سنة جاء في المركز الاول ثنجامالاي وثالنيا اللاعب هيمانت وفي فئة فردي فوق 65 سنة جاء في المركز الاول ناصر الراشد وحصل مدني البكري على المركز الثاني .

تعاون كبير

وقال معتصم بن حمود الزدجالي رئيس الاتحاد العماني للتنس باننا نبارك لجميع اللاعبين الحاصلين على المراكز الاولى في مختلف الفئات في هذه النسخة المميزة لبطولة عمان المفتوحة التي عادتا ما تحمل معها الكثير من المفاجئات وشهدت هذه النسخة مشاركة كبيرة ونقدر للجميع من شارك في هذه البطولة والسير بها نحو النجاح والشكر الى اللاعبين المشاركين في بطولة الرواد والذين سيكون لهم نصيب من المشاركة الخارجية القادمة في البطولة القادمة للرواد.

واضاف بان الاتحاد حريص كل الحرص على استمرارية هذه البطولة بشكل سنوي بهدف تجميع ممارسي اللعبة في مكان واحد والاستفادة منهم فنيا واداريا وبطولة هذا العام كانت ذات طابع مستوى فني كبير بعد تواجد مجموعة من اللاعبين الاجانب المصنفين مما اعطى الاثارة والقوة في فئات الرجال خاصتا ونثمن كذلك دور الرواد وكبار السن على حرصهم للمشاركة في هذه البطولة ونتمنى للاعبينا من المراحل السنية الاستفادة القصوى من مثل هذه المشاركات من اجل التواجد بشكل افضل في المشاركات الخارجية وهذه البطولة محطة اعداد جيدة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

مشاركة كبيرة

واعرب اللاعب يونس الرواحي عن سعادته بحصوله على لقب فئة المحترفين للرجال في هذه النسخة لبطولة عمان المفتوحة للتنس والتي تعد واحدة من اعرق البطولات التي حافظ الاتحاد العماني على استمراريتها واقامتها بشكل مستمر.

واضاف بان النسخة الحالية للبطولة شهدت مشاركة كبيرة وكذلك مستوى فني جيد بعد ان شهد فئة الرجال مشاركة عدد من اللاعبين الاجانب من ذوي الخبرة والامكانيات الفنية وتمكن اللاعب العماني من فرضة نفسه بشكل جيد في هذه البطولة وتمكنوا من حصد المراكز الاولى في فئتي الرجال والفتيات في اغلب الفئات العمرية ونقدم الشكر الى الاتحاد العماني للتنس على هذا التنظيم واقامت هذه البطولة.

نجاح كبير

قال فيصل البلوشي مدير البطولة باننا نقدم الشكر الى جميع اللاعبين على تعاونهم الكبير في انجاح منافسات هذه البطولة والتي شهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الاعمار ونبارك لاصحاب المراكز الاولى في مختلف الفئات وكذلك المستوى الفني الجميل الذي طهرت عليه البطولة في نسختها الحالية ولاقت البطولة الاشادة الكبيرة من الناحية التنظيم وكذلك التجهيزات الكبيرة للبطولة قبل وانثاء انطلاقتها ونبارك للاعبينا وخاصة لاعبي المنتخبات الوطنية ذلك المستوى الجيد والنتائج التي تحققت والتي ستخدمهم وبشكل كبير في المشاركات الخارجية القادمة.

واضاف البلوشي باننا نقدم الشكر الى شركات القطاع الخاص على دعمها لهذه النسخة من بطولة عمان المفتوحة ومنها شركة يونكس المتخصصة في المجال الرياضي وصيدلية مسقط بوكاري سويت وعمانتل.