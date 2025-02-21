أوكيو ترعى المتسابقين أحمد الحارثي وعبدالله الرواحي لموسم 2025

للمساهمة في تعزيزً الرياضة العمانية في المحافل الدولية

مسقط ـ دوت الخليج :

تقديرًا لدورهما المتميّز في تمثيل سلطنة عُمان في المحافل الرياضيّة الدوليّة في مجال سباقات السيارات، ونجاحهما في تحقيق مراكز متقدمة للرياضة العُمانية في العديد من البطولات العالمية، وقّعت مجموعة أوكيو على اتفاقيتين لرعاية مشاركات محترفي رياضة المحركات في المنافسات الدولية لعام 2025 كسفراء للعلامة التجارية لأوكيو.

تضمنت الاتفاقية الأولى رعاية المجموعة لبطل عُمان المتسابق أحمد بن سعيد الحارثيخلال موسم عام 2025 من بطولة العالم لسباقات التحمل،أما الاتفاقية الثانية فكانت اتفافية مع المتسابق عبد الله الرواحي، بطل الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات، لدعم ‏مشاركاته في موسم الراليات لهذا العام.جاء ذلك في إطار حرص مجموعة أوكيو المستمرعلى تعزيز الرياضة العُمانية وتشجيعًا للرياضيينالذين يحققون مراكز متقدمة في المسابقات الرياضيّة الدوليّة.

وقّع على الاتفاقيتين المهندس علي بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا بأوكيو، والمتسابق أحمد الحارثي والمتسابق عبدالله الرواحي.

وصرح المهندس علي اللواتي قائلًا: "سُعداء برعاية المتسابقين أحمد الحارثي وعبدالله الرواحي في مشاركاتهم الدولية كجزء من استراتيجية المجموعة في دعم قطاع الرياضة في سلطنة عُمان، ورعاية الرياضيين في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، ويأتي ذلك تجسيدًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم - حفظه الله ورعاه- وحرصه على الاهتمام بالشباب، والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وتفعيل كل ما من شأنه إيجاد شراكة حقيقية فاعلة، متطلعين لتحفيز هذه المواهب والمساهمة في دعمها."

ومن جانبه قال أحمد الحارثي: "بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة أوكيو على رعايتها لمشاركاتي الدولية لعام 2025م ممّا سيكون له عظيم الأثر في تحقيق مراكز متقدمة في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات التحمل" وأضاف أن "رعاية المجموعة المتتالية لمشاركاتي الدولية عززت من النجاحات التي حققتها مسيرتي في رياضة الراليات في العالم ومكنتني بشكل كبير فيما وصلت إليه من مراكز، والإسهام في إبراز سلطنة عُمان في المحافل الرياضية الدولية في سباق السيارات العالمية."

فيما عبّر عبد الله الرواحي عن شكره لمجموعة أوكيو على رعايتها لمشاركاته الدولية، بما يعكس التزامها بتشجيع الرياضة العُمانية وللذين يحققون مراتب متقدمة في المحافل الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية ستسهم في تمكينه من المشاركة في السباقات وما تتطلبه من التزامات بتعزيز منافسته.

جدير بالذكر أن المتسابق الدولي أحمد الحارثيحصل على وسام التقدير السُّلطاني من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تقديرًا لإنجازاته الرياضية في عام 2024م. حيث تمكّن من تحقيق المركز الثاني في سباق جدة من بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي، وتسجيل فوز تاريخي بالمركز الأول على حلبة مونزا الإيطالية في ترتيب عام البطولة، إلى جانب فوزه الأخير في فئة جي تي 3 برو-آم بسباق ميشلان 24 ساعة دبي. وستشمل بطولة العالم لسباقات التحمل لعام 2025 ثماني جولات في قطر، وإيطاليا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل، والولايات المتحدة، واليابان، وتُختتم في البحرين.

وكان عبد الله الرواحي قد حاز لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 2023 كأول عُماني وأصغر متسابق يحصل على لقب البطولة في تاريخها، وتم تكريمه من قبل الاتحاد الدولي للسيارات بعد هذا الإنجاز. كما حازالرواحي على المركز الثالث في الجولة الثانية من منافسات بطولة الشرق الأوسط للراليات 2025 والتي استضافتها دولة قطر. ويستعد الرواحي لاستكمال الجولات المتبقية من البطولة والتي ستقام جولاتها في المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وقبرص.