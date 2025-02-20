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روما إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

بلغ فريق روما الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 3-2 في إياب ملحق دور الـ16. روما إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبيبلغ فريق روما الإيطالي الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 3-2 في إياب ملحق دور الـ16. سجل كل من باولو ديبالا (35 و39) ونيكولو بيسيلي (83) أهداف فريق ذئاب العاصمة، فيما دوّن صامويل أوموروديون (27) ولاعب روما ديفين رينش (خطأ في مرماه 90+6) هدفي بورتو. يذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت على أرضية ملعب الدراغاو انتهت بالتعادل 1-1. وسيتحدد منافس روما في الدور المقبل خلال القرعة التي ستقام غدا الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

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