نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقياأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي سحبت اليوم في الدوحة، فريقي الأهلي المصري حامل اللقب في مواجهة نادي الهلال السوداني، بالإضافة إلى مواجهة عربية بين فريقي بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، وأخرى لا تقل قوة بين مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وستلعب مباريات ربع النهائي ذهابا وإيابا في الأول من أبريل والثامن منه.

كما رسمت القرعة مسار الدور نصف النهائي على أن يكون اللقاء الأول بين المتأهل من مباراة ماميلودي صن داونز والترجي، والمتأهل من لقاء الأهلي والهلال فيما سيكون نصف النهائي الثاني بين الفائز من مباراة مولودية وأورلاندو بايرتس، والمتأهل من مباراة بيراميدز والجيش الملكي.

يذكر أن الأهلي المصري يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا بعدد 12 لقبا بفارق 7 ألقاب عن مواطنه الزمالك أقرب منافس في عدد مرات الفوز.