السيب والنور السعودي فـي لقاء الأمل الأخير للوصول إلى الدور نصف النهائي

فـي البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس

العربي القطري يتصدر مجموعته بفوز عريض على دبا الحصن

يخوض اليوم نادي السيب مباراة الأمل الأخير للوصول إلى الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للصالات الـ 41 التى تختتم يوم الاثنين المقبل بضيافة نادي عمان وذلك عندما يلاقي نادي النور السعودي في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى، حيث لا تزال أيضا فرصة نادي النور قائمة للوصول إلى المربع الذهبي بعدما حسم نادي الريان القطري حامل اللقب البطاقة الأولى بالمجموعة مبكرا بعد تحقيقه الفوز الثاني في البطولة إثر تغلبه على نادي السيب بنتيجة 31/‏19 وكان الريان افتتح مشواره بالتغلب على نادي النور السعودي.

يدخل السيب لقاء اليوم وليس إمامه سوى الفوز من أجل ضمان البطاقة الثانية وبدون الفوز سيكون خارج حسابات المنافسة على المراكز الأولى في البطولة، ويلعب على تحديد المراكز من الخامس إلى السادس، وهذا الأمر يدركه جيدا المدرب الوطني نبيل البلوشي ومساعده احمد الهنائي، حيث إنهم مطالبون بتصحيح أوضاع الفريق وإعادة ترتيب صفوفه من جديد بعد ما تلقى خسارة في الجولة الأولى أمام حامل اللقب نظرا لفارق الإمكانيات التى يمتلكها الريان القطري، الذي يضم في صفوفه كوكبة من اللاعبين المحترفين كان لها الأثر الإيجابي في حسم التأهل مبكرا دون انتظار ما تسفر عن المباراة الأخيرة بين السيب والنور لذلك لا بد على نبيل البلوشي وضع خطة وتشكيلة مناسبة تتناسب مع لعب النور السعودي الذي يعد هو الآخر من الفرق المرشحة للظفر ببطاقة التأهل الثانية.وكان السيب خاض يوم أمس آخر حصة تدريبية ركز فيها الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام الريان القطري مع التركيز بشكل كبير على رفع مستوى اللياقة البدنية التى ستلعب دور هام في اللقاء وكلنا أمل وطموح بأن يجتاز السيب هذا المنعطف الصعب والعودة مجددا إلى مصاف الأندية الأربع الكبار في البطولة خاصة وان السيب في الاربع المشاركات السابقة لم يحقق اى نقطة وربما حان الوقت لكسر هذه القاعدة وتحقيق اول انتصار له وهذا ما سيفعله نجوم السيب.وستكون اليوم مباراة السيب والنور اخر مباريات دور المجموعات حيث ستخلد جميع الفرق الـ 7 يوم غد الجمعة إلى الراحة الإجبارية الاولى في البطولة على أن تستأنف اللقاءات يوم السبت المقبل بمباريات الدور نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز من الخامس إلى السابع.

توقيت مناسب

أشاد ‏ناصر الحمادي عضو اللجنة الفنية بالبطولة الخليجية للأندية لكرة اليد وأمين سر الاتحاد الاماراتي لكرة اليد بالتنظيم الجيد للبطولة من قبل اللجنة المنظمة بنادي عمان مشيدا في نفس الوقت بحسن الضيافة والتنظيم الرائع الذي ساهم بشكل كبير في تقديم جميع الأندية المشاركة مستويات فنية عالية.

واضاف الحمادي بأن توقيت إقامة البطولة مناسب جدا وجاءت في أوج عطاء الأندية فنياً وافتقدنا تواجد النجمة البحريني الذي يعتبر منافساً وإضافة فنية في كل بطولة.

وقال ناصر الحمادي بان رؤساء الاتحادات الخليجية دعموا إقامة هذه البطولة ونأمل عودة بطولات منتخبات الرجال، حيث التنسيق جار وستعود قريباً.

صدارة للعربي القطري

وفي اخر لقاءات المجموعة الثانية تمكن فريق العربي القطري من الفوز على فريق دبا الحصن بنتيجة 31/‏41 انتهى الشوط الاول من المباراة لصالح العربي بنتيجة 13/‏22 وبهذا الفوز ضمن العربي صدارة المجموعة الثانية بعد تحقيق فوزه الثالث في المجموعة جاء الفوز الاول على حساب فريق الكويت الكويتي، من ثم المستضيف فريق نادي عمان وتعد هذه الخسارة الثالثة لفريق دبا الحصن، حيث جاءت الاولى على حساب فريق نادي عمان وبعدها خسر من فريق الكويت الكويتي. وحصل على جائزة افضل لاعب في المباراة لاعب فريق العربي باسل موسى بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه في المباراة وساهم في تحقيق الفوز لفريقه.