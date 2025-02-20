باريس وريال مدريد إلى ثمن نهائي الأبطال

باريس وريال مدريد إلى ثمن نهائي الأبطالتأهل فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهما على ستاد بريست الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي تواليا في إياب الملحق المؤهل مساء الأربعاء.

وجاء تأهل فريق باريس سان جيرمان بعد تخطيه مواطنه بريست بنتيجة (7 / صفر) في مباراة الإياب وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما برادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 20 و39 ليضيف في الشوط الثاني خمسة أهداف سجلها كل من فيتينيا وديزيريه دوي ونونو مينديس وجونسالو راموس وسيني مايولو في الدقائق (59 و64 و69 و76 و86).

وبهذا الفوز، كرر سان جيرمان فوزه على بريست ذهابا وإيابا، ليتأهل فائزا ب (10 / صفر) في مجموع المباراتين، بعدما انتصر بثلاثية دون رد الأسبوع الماضي.

وينتظر باريس في دور الـ16 مواجهة إما ليفربول الإنجليزي أو برشلونة الإسباني اللذين تأهلا مباشرة ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري.

وفي المباراة الثانية، سجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على مانشستر سيتي والتأهل بعد انتصاره على الفريق الإنجليزي 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وافتتح مبابي التسجيل من أول هجمة لريال في الدقيقة الرابعة وعزز تقدم ريال في الدقيقة 33 وأحرز هدفه الثالث في الدقيقة 61، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل مانشستر سيتي هدفا من توقيع نيكو جونزاليس.

ويلعب ريال مدريد حامل اللقب، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 16، في الدور المقبل أمام باير ليفركوزن أو غريمه المحلي أتليتيكو مدريد.