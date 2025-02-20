دورتموند يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال
حجز فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم بتعادله مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي من دون أهداف في إياب ملحق التأهل مساء الأربعاء.
وحاول الفريق الألماني الوصول لمرمى منافسه البرتغالي غير أنه لم ينجح، وأهدر ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب، وكرر محاولاته إلا أنه واجه فريقا منظما دفاعيا على عكس ما ظهر عليه في لقاء الذهاب، لينهي الفريقان المباراة بالتعادل من دون أهداف.
واستفاد بوروسيا دورتموند من فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الذهاب بالبرتغال الأسبوع الماضي، ليضمن تواجده بين أفضل 16 ناديا في أوروبا في النسخة المستحدثة للمسابقة.
وسبق لدورتموند الألماني أن توج بدوري الأبطال عام 1997، كما حل وصيفا في نسختي 2013 و2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورتموند يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.