دورتموند يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

دورتموند يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطالحجز فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم بتعادله مع ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي من دون أهداف في إياب ملحق التأهل مساء الأربعاء.

وحاول الفريق الألماني الوصول لمرمى منافسه البرتغالي غير أنه لم ينجح، وأهدر ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب، وكرر محاولاته إلا أنه واجه فريقا منظما دفاعيا على عكس ما ظهر عليه في لقاء الذهاب، لينهي الفريقان المباراة بالتعادل من دون أهداف.

واستفاد بوروسيا دورتموند من فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الذهاب بالبرتغال الأسبوع الماضي، ليضمن تواجده بين أفضل 16 ناديا في أوروبا في النسخة المستحدثة للمسابقة.

وسبق لدورتموند الألماني أن توج بدوري الأبطال عام 1997، كما حل وصيفا في نسختي 2013 و2024.