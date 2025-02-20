بأداء رجولي.. الأهلي يتعادل مع النصر الإماراتي

بأداء رجولي.. الأهلي يتعادل مع النصر الإماراتيبأداء رجولي وروح قتالية، تعادل أهلي صنعاء مع مضيفه النصر الأماراتي سلباً، في المباراة جمعتهما مساء الأربعاء في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية.

وقدم الأحمر الصنعاني طيلة شوطي المباراة أداء رجولياً عالياً وخاصة في الدفاع الذي أغلق كل المنافذ على الأزرق الإماراتي، لاسيما وأنه لعب ناقصاً بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33، كما تميز بشكل واضح الحارس الأهلاوي سعود السوادي الذي صد العديد من الكرات الخطرة.

وأنهى الأهلي مشواره في البطولة بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط، وتصدر النصر الإماراتي بـ14 نقطة، ليأتي دهوك ثانياً برصيد 9 نقاط بعد تعادله مع ظفار 1-1، وجاء الفريق العماني ثالثاً برصيد 5 نقاط.