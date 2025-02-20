شباب اليمن ينهي مشواره في كأس آسيا بالتعادل

شباب اليمن ينهي مشواره في كأس آسيا بالتعادلأنهى منتخب اليمن للشباب مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا لكرة القدم، بتعادل سلبي مع نظيره الإندونيسي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم بمدينة شينزن الصينية في ختام منافسات دور المجموعات.

وحصد منتخبنا الوطني نقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب إندونيسيا ليودعان معاً البطولة، بينما تأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة منتخبا إيران وأوزبكستان.

واستهل الأحمر اليمني الشاب مشاركته في البطولة، بخسارة أمام نظيره الأوزبكي بهدف نظيف، قبل أن يسقط في مباراته الثانية أمام إيران بستة أهداف نظيفة.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة الأولى على بطاقات التأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.