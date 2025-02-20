شباب اليمن ينهي مشواره في كأس آسيا بالتعادل
أنهى منتخب اليمن للشباب مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا لكرة القدم، بتعادل سلبي مع نظيره الإندونيسي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم بمدينة شينزن الصينية في ختام منافسات دور المجموعات.
وحصد منتخبنا الوطني نقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب إندونيسيا ليودعان معاً البطولة، بينما تأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة منتخبا إيران وأوزبكستان.
واستهل الأحمر اليمني الشاب مشاركته في البطولة، بخسارة أمام نظيره الأوزبكي بهدف نظيف، قبل أن يسقط في مباراته الثانية أمام إيران بستة أهداف نظيفة.
يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة الأولى على بطاقات التأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شباب اليمن ينهي مشواره في كأس آسيا بالتعادل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.