الاتحاد المدرسي واتحاد الطاولة يدشنان مشروع «أبطال الغد»

دشن الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة الطاولة، تنفيذ مشروع «أبطال الغد» لتسليم عدد من الطاولات الخاصة بلعبة كرة الطاولة لعدد من المدارس في كافة محافظات سلطنة عمان، بهدف نشر اللعبة.

وتم الاحتفال بتدشين المبادرة بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم، حيث مثل الاتحاد العماني للرياضة المدرسية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية، ومن جانب الاتحاد العماني لكرة الطاولة رئيس الاتحاد عبدالله بن محمد بامخالف، وحضور مالك بن عبدالرحيم الخالدي رئيس مجلس ادارة الأجراس للاتصالات.

وثمن سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية المبادرة مع اتحاد الطاولة وقال: تهدف وزارة التربية والتعليم ممثلة في الاتحاد العماني للرياضة المدرسية من هذه المبادرة إلى نشر لعبة كرة الطاولة بين طلبة المدارس وان تصل الى عدد كبير من محبي هذه اللعبة والتي هي في الأساس نجدها منتشرة بشكل كبير في معظم ولايات سلطنة عمان، ومع وجود هذه المبادرة سوف يساهم ذلك إلى نشر اللعبة والتعرف عليها بشكل أكثر، كما أن هذه المبادرة سوف تساهم في تأهيل وتدريب مجموعة من المعلمين والمعلمات ليكونوا مدربين في هذه اللعبة. وتحدث عبدالله بن محمد بامخالف رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة قائلا: مبادرة الاتحاد العماني لكرة الطاولة لتوزيع الطاولات على المدارس ضمن مشروع الاتحاد «رؤية الغد» والهدف هو نشر لعبة كرة الطاولة على الفئات من الطلبة الصغار، كون مخرجات المدارس هي التي يعتمد عليها الاتحاد في تكوين لاعبين للمنتخبات الوطنية وسوف يتم توزيع عدد من الطاولات بالتعاون مع الاتحاد العماني للرياضة المدرسية على بعض المدارس التي يستهدفها الاتحاد والتي تكون قريبة من الأندية التي تمارس اللعبة، ويستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات، وسوف يتم توزيع الدفعة الأولى من الطاولات مباشرة، والبقية سوف يتم توزيعها حسب الخطة التي عملها الاتحاد.

من جانبه ثمّن مالك بن عبدالرحيم الخالدي رئيس مجلس ادارة الأجراس للاتصالات بالتعاون المبرم بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العماني لكرة الطاولة ودعم شركة الأجراس لهذا المشروع من خلال تفعيل لعبة كرة الطاولة في عدد من المدارس بما يسهم في نشر اللعبة بين أبنائنا الطلبة.