لندن أ .ف.ب: احتفت لندن بلويس هاميلتون في ظهوره الرسمي الأول مع فريقه الجديد فيراري، وأطلقت صيحات الاستهجان بوجه الهولندي ماكس فيرستابن، خلال الحفل الذي استضافته العاصمة البريطانية في الذكرى الـ 75 لانطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد. وفي قاعة «O2 أرينا» في لندن، رحّب 15 ألف عاشق للسرعة ببطل العالم 7 مرات (متساويا مع الأسطورة الالماني ميكايل شوماخر) الذي انضم مطلع العام الحالي إلى سكوديريا فيراري بعد 12 عاما قضاها مع مرسيدس وتوجها باحرازه اللقب العالمي 6 مرات، عقب مسيرة طويلة مع ماكلارين فاز خلالها بباكورة ألقابه عام 2008.

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