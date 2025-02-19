اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشاطئية الخليجية بمسقط تكشف عن شعار وتفاصيل استعداداتها

27 فبراير سحب قرعة الألعاب الجماعية و5 أبريل حفل الافتتاح

طه الكشري : استضافة سلطنة عمان للدورة لجمع أبناء الخليج وتأكيد مكانتها الرائدة فـي تنظيم الفعاليات الرياضية

تغطية ـ خالد الجلنداني وبدر الزدجالي :

تصوير ـ سعيد البحري :

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة «مسقط 2025»، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة الأولمبية العُمانية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، خلال الفترة من 5 وحتى 11 أبريل المقبل، ظهر يوم امس عن تفاصيل الدورة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور طه بن سليمان الكشري الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية، وهلال بن عبدالله المعمري مدير عام مساعد بالمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي رئيس لجنة التسويق والاعلام بالدورة، وسعود بن بدر أمبوسعيدي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب رئيس لجنة الملاعب وراشد الكندي عضو اللجنة الفنية بالدورة .

وتشهد الدورة مشاركة جميع دول الخليج يتنافسون في 8 ألعاب جماعية وفردية، هي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد والسباحة الطويلة والإبحار الشراعي والتقاط الأوتاد وألعاب القوى والطيران الشراعي، حيث ستقام منافسات كرة القدم على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك خلال الفترة من 7 – 11 أبريل، بينما تقام منافسات كرة الطائرة على شواطئ مسقط، أما منافسات كرة اليد فستقام على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك خلال الفترة من 5 – 11 أبريل، وتقام منافسات السباحة الطويلة على شواطئ مسقط خلال الفترة 9 – 11 أبريل، بينما تقام منافسات الإبحار الشراعي على شواطئ مسقط خلال الفترة 6 – 10 أبريل، أما منافسات التقاط الأوتاد فستقام على مزرعة الرحبة خلال الفترة من 8 – 10 أبريل، وتقام منافسات ألعاب القوى على شواطئ مسقط خلال الفترة 8 – 10 أبريل، أما منافسات الطيران الشراعي فستقام على شاطئ الحيل خلال الفترة من 5 – 7 أبريل المقبل.

وسوف يتم سحب قرعة الألعاب الجماعية يوم 27 فبراير الجاري بحضور ممثلي مديري البعثات الرياضية الخليجية، حيث سيتم زيارة أماكن اقامة الفعاليات الرياضية والفنادق المخصصة لسكن وفود دول مجلس التعاون والفرق الرياضية.

وجهة مثالية

استهل المؤتمر الصحفي بكلمة ترحيبية من قبل طه بن سليمان الكشري الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية وقال : تأتي استضافة سلطنة عُمان لهذه الدورة الرياضية التي تجمع أبناء الخليج تأكيدًا لمكانتها الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وترسيخ دورها كوجهة متميزة للرياضات الشاطئية بوجه الخصوص، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الفريد وسواحلها الممتدة التي توفر بيئة مثالية لهذه المنافسات، كما تعكس هذه الاستضافة التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون الرياضي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الشاطئية وفق أعلى المعايير الدولية.

تعزيز السياحة الرياضية

وقال الكشري: لا تقتصر أهمية هذه الدورة على الجانب التنافسي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد أوسع تشمل تعزيز السياحة الرياضية، والترويج للإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها سلطنة عُمان كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الشاطئية، فضلا عن كونها محطة استراتيجية لإعداد المنتخبات الوطنية للألعاب الشاطئية للاستحقاقات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، حيث تم توفير الإمكانات لدعم برامج إعداد وتأهيل منتخباتنا الوطنية، ما يسهم في تطوير مستواها الفني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز فرصها في المنافسة على المراكز المتقدمة واعتلاء منصات التتويج.

وأشار طه الكشري حول متابعة اللجنة الأولمبية العمانية حول استعداد وجاهزية المنتخبات الوطنية لخوض غمار منافسات الدورة ومدى الرضا عن هذه الاستعدادات والتوقعات لنتائج المنتخبات الوطنية، أن اللجنة الأولمبية العُمانية وبالتنسيق المستمر مع الاتحادات واللجان الرياضية المعنية مهتمة بتنفيذ برامج إعداد فعالة لتأهيل منتخباتنا المشاركة بالدورة، والوزارة الموقرة داعمة لخطط التي أعدت لهذا الغرض انطلاقًا من أهمية هذا الاستحقاق الرياضي، مما أتاح لها فرصة خوض معسكرات تدريبية مكثفة داخل سلطنة عُمان وخارجها، وفق خطط أعدتها الأجهزة الفنية لكل منتخب، بهدف تحقيق أقصى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، ويعكس هذا الدعم حرص سلطنة عُمان على تعزيز مستوى التنافسية لمنتخباتها الوطنية في مختلف الألعاب الشاطئية، وتهيئتها لخوض المنافسات بثقة، سعياً للوصول إلى منصات التتويج.

اختيار الألعاب

وقال الكشري بأنه تم اختيار الألعاب الرياضية المعتمدة في الدورة وفق منهجية شاملة تأخذ في الاعتبار مجموعة من المعايير الاستراتيجية التي تضمن تحقيق أقصى درجات النجاح الفني والتنظيمي، فقد تم التركيز على الرياضات التي تحظى بانتشار واسع في دول المجلس، وتعكس التطور المتزايد للرياضات الشاطئية، كما أن جاهزية سلطنة عُمان من حيث البنية التحتية لاستضافة المنافسات لعبت دورًا حاسمًا في تحديد الألعاب المختارة، حيث تم تقييم المواقع الشاطئية والمرافق الرياضية المتاحة لضمان توفير بيئة تنافسية مثالية تلبي المتطلبات الفنية للاتحادات القارية والدولية.

ولم يكن اختيار الألعاب عشوائيًا، بل جاء أيضًا بناءً على التوجهات الرياضية الحديثة، وذلك بالنظر في الألعاب التي تشهد تطورًا ملحوظًا وتحظى بإقبال متزايد، بما يضمن جذب المزيد من الرياضيين الخليجيين والمساهمة في تطوير الرياضات الشاطئية في المنطقة. كما جرى التنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية واللجان الأولمبية الخليجية لضمان مشاركة أوسع للمنتخبات، مع الأخذ في الاعتبار قدرة هذه الدول على تقديم فرق تنافسية تعزز من جودة المنافسات.

جاهزية المرافق والملاعب

وحول جاهزية المرافق والملاعب قال سعود بن بدر أمبوسعيدي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب رئيس لجنة الملاعب: لقد حرصت اللجنة المنظمة لدورة على توفير بنية تحتية رياضية متكاملة تلبي المعايير الفنية المعتمدة، لضمان استضافة المنافسات في بيئة رياضية مثالية توفر كل مقومات النجاح الفني والتنظيمي، وتم اختيار مواقع المنافسات بعناية، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لضمان سهولة الوصول والتنقل بين المرافق، بما يحقق راحة الرياضيين والوفود المشاركة، ويعزز تجربة الجماهير.

خطة إعلامية

قال هلال بن عبدالله المعمري مدير عام مساعد بالمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي رئيس لجنة التسويق والاعلام بالدورة بان اللجنة وضعت خطة اعلامية متكاملة من اجل اظهار الدورة بصورة مثالية، حيث تم التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية والدولية لضمان تغطية إعلامية واسعة ومتميزة، حيث من المأمول أن تبث منافسات الدورة مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والرقمية، إلى جانب توفير استوديوهات تحليلية وبرامج خاصة تواكب الحدث، كما سيتم تفعيل استراتيجية رقمية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الحديثة، تهدف إلى تعزيز التفاعل الجماهيري وإشراك الجمهور في أجواء الدورة من خلال محتوى ديناميكي يشمل التقارير الميدانية، المقابلات الحصرية، والتحديثات الفورية للنتائج.

شعار الدورة

كشفت اللجنة المنظمة خلال المؤتمر الصحفي عن شعار دورة الألعاب الشاطئية الخليجية في نسختها الثالثة «مسقط 2025»، حيث يتميز شعار الدورة بتصميمه البسيط والحديث الذي يعكس هوية المسابقة وروح الشباب الشعار يتخذ شكل مستطيل مقسم إلى أربعة عناصر متداخلة، حيث يرمز البحر في الجزء السفلي بلونه البحري العميق، يمثل الموقع الساحلي للفعاليات ويعكس أهمية البحر في حياة شعوب الخليج وتراثها البحري. أما الجبال المتصلة على شكل قلاع فتجسد القلاع الطابع العمراني والثقافي العماني، إذ تعد القلاع رمزا للقوة والتاريخ العريق الذي يربط عمان بالخليج. بينما ترمز الرمال باللون الأصفر، إلى الشواطئ الرملية التي تعد جزءاً من طبيعة مسقط ووجهة رئيسية لهذه الألعاب، وكذلك السماء بلون أزرق بحري مع رقم السنة 2025 مفرغاً فترمز إلى الأفاق المفتوحة، الإبداع، والتطور، مع التركيز على الطابع الشبابي والحديث للمسابقة، والتصميم بخطوط منحنية يعكس السلاسة والانسيابية، ويبتعد عن التصاميم التقليدية، مما يجعله مميزاً ومناسبا لذوق الشباب، أما الجانب الثقافي، فقد تم دمج العناصر التي تعبر عن هوية عمان (مثل القلاع والجبال) مع البحر والشواطئ التي تمثل طبيعة الخليج التصميم يعكس التناغم بين الماضي والحاضر بروح رياضية متجددة.ويرمز الأزرق البحري اللون البحر والسماء، إلى البحر الذي يمثل أهمية كبيرة الدول الخليج العربي من الناحية التاريخية والاقتصادية والثقافية، ويعكس اللون شعورًا بالهدوء والاستقرار وهو مستوحى من الطبيعة الساحلية التي تحتضن الألعاب الشاطئية، ووجود اللون الأزرق في السماء يرمز إلى آفاق المستقبل والانفتاح على التقدم والابتكار.

أما الأصفر «لون الرمال» في الشعار فيشير إلى الشواطئ الذهبية التي تعد جزءا أساسيا من طبيعة مسقط والخليج، ويعبر عن الطاقة والحيوية، وهو رمز للشمس والدفء، مما يتماشى مع أجواء الألعاب الشاطئية.

بينما يرمز اللون البرتقالي إلى قوة التراث العماني والخليجي؛ حيث يعكس الجبال التي تحيط بعمان وتاريخها الفني المتمثل في القلاع، كما أن اللون البرتقالي مرتبط بالطاقة، الحماس والدفء مما يعكس روح الشباب والمنافسة الإيجابية التي تمثلها الألعاب الشاطئية، واللون البرتقالي يوجد توازنا جذابا بين اللونين الأزرق البارد والأصفر الدافئ ليبرز الشعار بشكل متناغم وتأثير الألوان مجتمعة في الشعار (الأزرق والأصفر والبرتقالي) يجسد الطبيعة، التراث، والطاقة التي تعكس جوهر الألعاب الشاطئية، ويعزز الترابط بين المكونات الطبيعية والثقافية لدول الخليج، مما يجعل الشعار معبرًا وذا دلالة بصرية قوية.