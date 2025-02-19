الريان القطري يخطف بطاقة التأهل من المجموعة الأولى على حساب السيب

خطف الريان القطري أولى بطاقات المجموعة الاولى من منافسات البطولة الخليجية للاندية لكرة اليد التي تقام في العاصمة مسقط وتمكن الريان من تحقيق فوزه الثاني، والذي جاء على حساب فريق السيب العماني بنتيجة ١٩/٣١فرض خلالها الريان حامل اللقب نفسه بشكل كبير، والذي يعد احد المرشحين للتواجد في نهائي البطولة.

وافتتح السيب التسجيل مع الهجمة الاولى له عبر محترفه البحريني احمد رضى جيفر وتمكن بعدها الريان القطري من التقدم بنتيجة 2/1 بفضل اللاعب الاسباني جيفر ومع مرور خمسة دقائق ونجح الريان من التقدم 3/1 بعد ان اضاع السيب عددا من الفرص بفضل خط دفاع الريان وحارس احمد مجدي وفرض الريان نفسه بشكل جيد في الشوط واستغل اغلب الفرص التي سنحت له على عكس السيب الذي اضاع العديد من الفرص واعتمد بشكل كبير على اللاعب البحريني احمد رضى بينما اعتمد الريان على تحركات لاعب الدائرة يوسف مروش امين موفق ومع الدقيقة الحادية عشر يوسف الريان الفارق الى خمسة نقاط 7/5 وتمكن جناح السيب قصي البطاشي من تقليص الفارق الى 58 ومع تبقى نصف الوقت تصل النتيجة الى 9/6 وواصل 14/8 مع تبقي خمس دقائق من زمن الشوط وواصل الريان سيطرته وتمكن من انهاء الشوط بنتيجة 16/9.

وفي الشوط الثاني ومع الدقائق الخمس الاولى كانت الفارق قد وصل الى عشر نقاط بعد ان تمكن الريان من تسجيل ثلاثة نقاط متتالية لتصل النتيجة الى 19/9 وحافظ بعدها الريان على هذا الفارق في اغلب فترات الشوط الثاني ومع وصول الدقيقة الخامسة عشر كانت النتيجة 23/13 ، ومن بعدها لم يتمكن السيب من مجاراة الريان بفضل تماسك دفاعه، وتمكن الريان من ايصال المباراة الى نهايتها مع سيطرة واضحة لتنتهي المباراة بنتيجة١٩/٣١.

حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة حارس الريان القطري مرنس جنتو.