اليوم .. ختام بطولة عمان المفتوحة للتنس

تختتم اليوم منافسات بطولة عمان المفتوحة للتنس التي نظمها اتحاد التنس، على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع من المنافسة المثيرة والجميلة التي شهدتها البطولة، على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والتي شهدت مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية والجنسيات التي توافدت من اجل المشاركة في أحد أعرق البطولات التي ينظمها الاتحاد في مسابقاته المحلية، ويقام نهائي البطولة تحت رعاية معتصم بن حمود الزدجالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للتنس بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. ويقام النهائي اليوم بعدد من المباريات النهائية في مختلف الفئات وأبرزها نهائي فئة الرجال للمحترفين والذي سيجمع لاعبين من لاعبي المنتخبات الوطنية، بعد ان وصل الى المربع الذهبي لاعبون من المنتخبات الوطنية. ويشهد اليوم كذلك اقامة عدد من النهائيات في مسابقات تحت تسع سنوات ويجمع اللاعبين عمر الشيباني وهود الهاشمي وكذلك نهائي فئة تحت 10 سنوات يقام اليوم نهائي يجمع اللاعبين الهنود ريان تياجي واندريو وفي فئة تحت 12 سنة للأولاد والفتيات ويقام نهائي الأولاد بين اللاعبين الهندي كافينراج والنيجيري وريشارد ونهائي الفتيات بين اللاعبات الهنديات جيقشا وسيرنا وتحت 18 سنة أولاد يقام النهائي بين معتز المزروعي والهندي بريجن، اما في فئة تحت 18 سنة فتيات فقد تمكنت اللاعبة عائشة البوسعيدية من الفوز بلقب البطولة بعد الفوز على اللاعبة إرين الازكوية وفي فئة النساء فازت جاتلين بلقب الفئة بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة عائشة البوسعيدية.

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