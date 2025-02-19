الفريق الوطني للرماية يحقق مركزا متقدما فـي البطولة الآسيوية للرماية بتايلاند

بانكوك ـ العُمانية : أحرز الفريق الوطني للرماية المركز الثالث في مسابقة (البندقية 50 مترًا) محققًا الميدالية البرونزية، ضمن مشاركته في البطولة الآسيوية لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء في العاصمة التايلاندية (بانكوك) تأتي هذه المشاركة الخارجية للفريق الوطني للرماية في إطار الخطط التأهيلية والتدريبية التي تنتهجها قوات السُّلطان المسلحة لتعزيز مستوى الأداء الرياضي، والمهارات الفنية للفرق الرياضية العسكرية.

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