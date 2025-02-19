نادي عمان يبحث عن بطاقة الصعود للمربع الذهبي عبر بوابة الكويت الكويتي

فـي البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

المتصدر العربي القطري يواجه دبا الحصن لتأكيد صدارة المجموعة الثانية

يبحث نادي عمان عن خطف البطاقة الثانية المؤهلة من المجموعة الثانية الى المربع الذهبي من منافسات البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، وذلك حينما يواجه نظيره نادي الكويت الكويتي في لقاء صعب وحاسم للطرفين، وستقام المواجهة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً على الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وفي المجموعة ذاتها سيخوض نادي العربي القطري المتصدر للمجموعة الثانية مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام نادي دبا الحصن الاماراتي في تمام الساعة الرابعة عصراً على ذات الصالة الرياضية. وستتجه أنظار محبي وعشاق نادي عمان المستضيف للحدث الرياضي الخليجي نحو الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، لمتابعة المواجهة الحاسمة والأخيرة للفريق بدور المجموعات، حيث سيبحث أسعد الحسني ورفاقه عن تحقيق الانتصار بهدف الانتقال الى الدور الأهم وهو الدور نصف النهائي، حيث يمتلك نادي عمان في رصيده ثلاث نقاط من مواجهتين، حقق فيها الانتصار على حساب نادي دبا الحصن الاماراتي في اللقاء الافتتاحي بنتيجة 29-26، وتعرض للخسارة أمام نادي العربي القطري مساء أمس الأول الاثنين بنتيجة 30-20. ويدرك المدرب الجزائري ابراهيم بودرالي بأن انتصار اليوم سيكون هو المطلب الرئيسي لتحقيق مطالب الجماهير والصعود للمرحلة الأهم من مشوار الفريق بالبطولة، حيث أن الخسارة تعني خروج الفريق من سباق التنافس الفعلي على لقب البطولة وعلى أحد المراكز الثلاث الأولى، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب بودرالي ومساعده محمد بن سعيد آل عزان بالوقوف على مختلف الجوانب السلبية وبعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في لقائهم ضد نادي العربي القطري، حيث استغل المدرب يوم الراحة لاجراء بعض التدريبات الاستشفائية ومعالجة الاخطاء وتعزيز الجوانب الايجابية خصوصا في الشق الهجومي وضرورة استغلال الكرات والتركيز التام من أجل انهاء الهجمة لتحقيق النتيجة المطلوبة وعدم ضياع الفرص التهديفية.

مجهود بدني عال

وتحدث المدرب محمد بن سعيد آل عزان مساعد مدرب نادي عمان بأن خسارة فريقه أمام نادي العربي كان بسبب بعض الجزئيات البسيطة، حيث ذكر بأن اللاعبين ورغم الخسارة قدموا مجهودا بدنيا وفنيا عاليا، وخاضوا مواجهة قوية ومثيرة أمام بطل آسيا وكذلك بطل الخليج، مضيفا بأن نادي العربي القطري يضم في صفوفه لاعبين أجانب ومحترفين من الدرجة المتقدمة.

وأضاف آل عزان:» نادي العربي أحد المرشحين وبقوة لنيل لقب هذه البطولة، وقمنا بمجاراة الفريق في مختلف فترات المباراة، الا أن بعض التفاصيل البسيطة في المباراة، ساهمت في انهاء اللقاء لصالح نادي العربي القطري».

ورداً على سؤال عن استعدادا الفريق للمباراة المقبلة والحاسمة أمام نادي الكويت الكويتي، أجاب المدرب محمد قائلا:» نتطلع الى أن تكون مواجهتنا أمام الكويت الكويتي بمستوى أفضل مما ظهرنا عليه في اللقائين السابقين، وهناك مجموعة من الجوانب الفنية التي سنعمل وسنركز عليها ومن ضمنها: عدم الاستعجال وحضور التركيز الذهني العالي للاعبين طوال فترات اللقاء، الى جانب تطويل الكرات والتركيز التام في انهاء الهجمة وعدم ضياع الفرص واستغلال أخطاء الخصم والانتباه بشكل كبير في الخطوط الخلفية ومحاولة كسر مختلف محاولات الخصم للوصول نحو المرمى».

مفترق طرق

من جانبه، سيعمل نادي الكويت الكويتي على استغلال الفوز الذي حققه في اللقاء الأخير أمام نادي دبا الحصن الاماراتي بنتيجة 34-22 مساء أمس الأول الاثنين، ليكون محفزاً للفريق في مواجهته أمام نادي عمان، حيث سيطمح الفريق الكويتي التى تسجيل نتيجة الفوز بغية التأهل والانتقال الى المرحلة الأخرى من البطولة.

وتحدث المدرب هيثم الرشيدي مدرب نادي الكويت الكويتي بأن مباراة اليوم أمام نادي عمان هي مباراة مفترق طرق وتحديد المتأهل الثاني من المجموعة، مضيفا بأن الخصم يعد فريق محترم وعنيد ولديه لاعبين مؤهلين وبارزين والفريق مطعّم بمجموعة من المحترفين ومن ضمنهم لاعب بحريني على مستوى عالي من المستوى الفني، وأضاف الرشيدي:» نتطلع الى استغلال الجوانب الايجابية من فوزنا الأخير على دبا الحصن وتجاوز الاخطاء التي ظهرنا فيها بلقاء نادي العربي القطري في المباراة الاولى حينها لم يدخلوا اللاعبون في أجواء البطولة»، وأشار مدرب نادي الكويت الكويتي بأن اللاعبين قدموا مستوى كبير في لقائهم أمام نادي دبا الحصن خصوصا في الشوط الاول، الا أنهم تراجعوا في الشوط الثاني وسنسعى الى اعادة ترتيب الاوراق الفنية بالفريق قبل موقعة اليوم الحاسمة.

تأكيد الصدارة

سيكون نادي العربي القطري على موعد مهم مساء اليوم الأربعاء لتأكيد صدارته للمجموعة، حيث سيلتقي بنظيره نادي دبا الحصن الاماراتي الذي ودع منافسات البطولة مبكراً بعد أن تلقى خسارتين على التوالي، الأولى كانت أمام نادي عمان بنتيجة 29-26 والثانية أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 34-22، ومن المتوقع أن يقوم مدرب نادي العربي القطري على اراحة مجموعة من نجوم الفريق في مواجهة الليلة، بهدف اراحتهم للمباراة الأهم بالدور النصف النهائي، وسيعمل لاعبو فريق العربي القطري من تأكيد جدارتهم بالتأهل كمتصدرين للمجموعة بعد المستويات الفنية العالية التي قدمها الفريق في اللقائين السابقين.

وفي الجانب الآخر، سيعمل نادي دبا الحصن على الخروج بفوز شرفي بالبطولة من دور المجموعات، حيث سيعمل جاهداً على احراج الفريق القطري بالرغم من صعوبة المواجهة، الا أن الرياضة ومباريات كرة اليد تحمل كافة الاحتمالات الواردة.