نادي الزمالك يحيل أمير عزمي للتحقيق بسبب تصريحاته المثيرة للجدل

رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن إحالة أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق للفريق، للتحقيق العاجل بسبب تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية. وأوضح المصدر أن هذه التصريحات، التي أدلى بها عزمي خلال ظهوره في أحد البرامج الرياضية، تضمنت اتهامات غير دقيقة حول إدارة النادي ومشاكله الداخلية، مما دفع إدارة الزمالك لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سمعة النادي.

وأضاف المصدر أن أمير عزمي تلقى شيكاً بقيمة 150 ألف جنيه قبل ظهوره الإعلامي، مما أثار شكوكاً حول دوافع تصريحاته التي جاءت في توقيت حرج، خاصة مع اقتراب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي. ويرى مسؤولو النادي أن هذه التصريحات قد تؤثر سلباً على تركيز اللاعبين والجهاز الفني، مما يستدعي التحقيق الفوري مع عزمي لتوضيح الأمر.

كما أفاد المصدر بأن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس إمكانية منع أمير عزمي من دخول مقر النادي لفترة مؤقتة، وذلك بسبب طبيعة التصريحات التي وُصفت بأنها "مهينة" و"غير لائقة". وأكد أن عزمي، بصفته عضواً عاملاً سابقاً في النادي، أخلّ بمسؤولياته وأساء إلى سمعة الزمالك، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تأديبية.

من جهة أخرى، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض معسكر مغلق في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد الأهلي في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تركيز الفريق قبل المباراة التي تعد من أبرز الأحداث الرياضية هذا الموسم.

وكان أمير عزمي قد أثار الجدل بتصريحاته التي انتقد فيها إدارة النادي، مشيراً إلى وجود "لجان داخلية" و"فساد" في التعامل مع الصفقات واللاعبين. كما أشار إلى خلافات بين الجهاز الفني السابق بقيادة جروس وبعض اللاعبين، بما في ذلك شيكابالا، مما أثر على أداء الفريق.

ويبقى مستقبل أمير عزمي مع نادي الزمالك محل تساؤلات، خاصة مع تزايد الضغوط على إدارة النادي لاتخاذ موقف حازم تجاه تصريحاته التي اعتُبرت خارجة عن الإطار المهني.