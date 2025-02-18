جعلان بني بو حسن من جمعه الساعدي: اختتمت بولاية جعلان بني بوحسن بطولةً قناص للرماية وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن علي بن عامر عكعاك والي الولاية والذي ينظمها نادي جعلان للرماية للأسلحة التقليدية ، وجمع من جمهور هذه الرياضة والبطولة شهدت مشاركة ٧٠٠ رام من محافظات وولايات سلطنة عمان وكذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة ، تأتي هذه المسابقة والتي استمرت لمدة ثلاث أيام امتداداً للفعاليات الرياضية المصاحبة لموسم شتاء الطحايم بولاية جعلان بني بو حسن . و أسفرت نتائج الفائزين في فئتي المخضرمين والعموم على النحو التالي ، ففي فئة المخضرمين جاء بالمركز الأول الرامي سعيد بن محمد الدرعي ، تلاه سالم بن محمد الدويكي ثانياً ، وعبدالله بن هويشل الدرعي ثالثاً ، وسالم بن عبدالله الهنائي رابعاً ، وصالح بن سالم البلوشي خامساً . وفي فئة العموم توج الرامي سعيد بن سالم الكلباني بالمركز الأول ، وسالم بن ناصر القعنوني ثانياً ، وسلطان بن أحمد الدرعي ثالثاً ، وخصيب بن سعيد السيّابي رابعاً ، ومحمد بن سعيد الوهيبي خامساً . وفي ختام هذه البطولة قام راعي المناسبة بتكريم الاوائل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي جعلان يختتم بطولة قناص للرماية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.