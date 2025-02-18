اكتمال كافة التحضيرات للانطلاق سباق 'اكتشف عُمان ماراثون مسقط ' يوم الجمعة المقبل

بمشاركة أكثر من 13,000 عدّاء

أكملت اللجنة المنظمة لسباق "اكتشف عُمان - ماراثون مسقط 2025" كافة تحضيراتها للانطلاق الماراثون الذي يقام يومي الجمعة والسبت القادمين برعاية وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الموج مسقط كشريك مؤسس ومستضيف للحدث، وبتنظيم شركة سابكو للرياضة وبمشاركة أكثر من 13,000 عدّاء من أكثر من 60 دولة.يتميّز سباق هذا العام بتنوع فريد في فئات السباق لتناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، بما في ذلك ماراثون (42 كيلومترًا)، ونصف الماراثون الذي يمتد لمسافة 21 كيلومترًا، وسباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلو مترات، إضافة إلى سباقات الأطفال، وسباق الجري الترفيهي 2.5 كيلومتر الذي يقام برعاية أوريدُ، ويقدم تجربة فريدة ومبهجة للعائلات والأفراد باختلاف قدراتهم، ويُعد هذا السباق غير التنافسي مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون للاستمتاع بتجربة جري خفيفة في أحضان جمال مسقط الخلاب، مع التركيز على المرح والمشاركة بدلاً من المنافسة. وأكد سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة على أهمية هذا الحدث، قائلاً: "نفخر برعاية ماراثون مسقط، فهو يأتي في إطار الجهود لتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية ورياضية ويُبرز جمال عُمان الطبيعي وتراثها الغني، ويعد فرصة رائعة لسكان وزوار عُمان للاحتفاء بالصحة والرياضة.

كما أشاد ناصر الشيـباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط، بدور الماراثون في تعزيز المجتمع والرياضة قائلاً:

"نفخر في الموج مسقط باستضافة ماراثون مسقط لعام 2025، استمرارًا لمسيرتنا في تعزيز نمط الحياة الصحي وجذب العدائين من جميع أنحاء العالم. أصبح اكتشف عُمان ماراثون مسقط حدثًا رياضيًا استثنائيًا يجمع بين التحدي، الشغف، والمجتمع. من خلال دعم هذا الحدث، نساهم في تعزيز مكانة عُمان كوجهة رائدة للسياحة الرياضية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي."

وفي معرض تعليقه على الحدث، قال السيد أيمن البوسعيدي، نائب رئيس مجلس إدارة سابكو للرياضة: "سباق المرح هو احتفاء بالمجتمع والتنوع، فهو يهدف إلى جمع الناس معًا، بغض النظر عن أعمارهم أو مستويات لياقتهم البدنية، للاستمتاع بروح الماراثون المفعمة بالحيوية. نريد أن يشعر الجميع بفرحة عبور خط النهاية وأن يكونوا جزءًا من شيء أكبر."

تشارك أوريدُ، الراعي الرسمي لفئة نصف الماراثون والجري الترفيهي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تعزيز التضامن وروح المجتمع. فبحسب فراس الشيخ، مدير الهوية التجارية لدى أوريدُ عُمان: "تسعدنا رعاية هذه الفئات، ولا سيما الجري الترفيهي الذي يجسّد روح المرح والتجمّع. إنها فرصة رائعة للتواصل، والاحتفال، واستشعار روح مسقط النابضة بالحياة."