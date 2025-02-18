فريق العربي ينظم فعاليات اليوم الرياضي المفتوح بإزكي

إزكي من: يوسف بن سعيد المنذري نظم فريق العربي بولاية إزكـــي يوما رياضيا وترفيهيا مفتوحا لأعضاء الفريق وأبناء قرية مغيوث حيث بلغ عدد المشاركين 300 مشاركا من مختلف الأعمار، وقد تخلل اليوم فعاليات وأنشطة متنوعة استمرت منذ ساعات الصباح الأولى إلى فترة المساء حيث انطلق فعاليات اليوم ببادرة تنظيف طرقات البلدة وتجميل بعض الأماكن وتقليم الأشجار، كما أعدت اللجنة الاجتماعية المشرفة على تنظيم الفعاليات جملة من المسابقات الثقافية والرياضية التي شهدت تفاعل وتنافس من قبل المشاركين ، وقدمت فرقة شموخ منح مسرحية بعنوان ( بئر الأمل ) وفي الختام تم تكريم الفائزين بحضور أحمد بن سالم التوبي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ الداخلية ، ومن جانبه أكد إبراهيم الحسيني رئيس فريق العربي بأن إدارة الفريق تحرص على أن يكون من أولوياتها ضمن الخطة السنوية تنظيم اليوم الرياضي والثقافي المفتوح من أجل تحقيق العديد من الأهداف وخلق أجواء تنافسية بين كافة أبناء بلدة مغيوث.

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