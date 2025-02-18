بعثة منتخبنا الوطني تغادر إلى الكويت غدا

للمشاركة فـي خليجي قدامى اللاعبين الأولى

متابعة ـ صالح البارحي:

تغادر في تمام الساعة الواحدة والنصف فجر غدا الخميس بعثة منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين متجهة إلى العاصمة الكويتية، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين الأولى التي ستقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 فبراير الحالي بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية واليمن والعراق، وسيلعب الأحمر مباراته الأولى أمام الكويت ثم أمام قطر وأخيرا أمام الامارات، بحسب التسلسل الذي كانت عليه منافسات خليجي 26 الأخيرة، يقود المنتخب المدرب يونس أمان ويساعده محمد جمعة ومحمد خميس وصالح عبدربه وهارون عامر مدربا للحراس ويشرف عليه إداريا خميس عبيد، منتخبنا سيخوض أول تدريباته على ملاعب الكويت مساء الخميس بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم (20) لاعبا، وهو التدريب الذي سيتخذ أمان قراره بانتقاء اللاعبين الجاهزين الذين سيبدأ بهم المباراة الأولى بإذن الله تعالى.

وفي ذات السياق، خاض منتخبنا لقدامى اللاعبين في الخامسة مساء أمس تجربة ودية تحفيزية قبل السفر إلى الكويت أمام فريق نجوم مسقط على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وقد أشرك المدرب فيها جميع اللاعبين، وهي البروفة الوحيدة التي دخلها الأحمر استعدادا لهذه البطولة .

الأحمر جاهز

قال خميس عبيد مدير المنتخب الوطني لقدامى اللاعبين : بأن الفريق الأحمر في جاهزية تامة ونسعى لأن نكون أصحاب اللقب الأول للبطولة، خاصة وأن الفريق يضم خيرة اللاعبين المحليين الذين سجلوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة وفي تاريخ الكرة العمانية على وجه الخصوص، سنفتقد خدمات عماد الحوسني للإصابة رغم أنه كان ضمن القائمة الأولية، إلا أن بقية الشباب رفقة بعض اللاعبين السابقين مثل محمد زايد ورضوان سالم وعلي طالب ومحمد مبارك سيكونون في الموعد وسيقدمون الوجه المأمول منهم في البطولة .

واضاف مدير المنتخب : الفريق أقام معسكرين خلال فترة الاعداد ، المعسكر الأول كان في الفترة من 8 وحتى 11 فبراير وكان بمثابة اختبار قدرات اللاعبين والوقوف على القائمة النهائية وجاهزية اللاعبين، أما المعسكر الثاني فبدأ بتاريخ 15 حتى موعد السفر للكويت وخاض خلاله الفريق مباراة ودية تحفيزية للاعبين أمام نجوم مسقط، وفي المجمل هي بطولة ستعيد الكثير من الذكريات لنجوم الكرة الخليجية وهي لفتة طيبة من اتحاد كأس الخليج وأتمنى أن تستمر وأن تتطور للأفضل في النسخ القادمة، و أتمنى لجميع المنتخبات المشاركة التوفيق إلا أنني أطمع في معانقة اللقب وكذلك مساندة الجماهير العمانية المتواجدة في الكويت لمنتخبنا في مبارياته بالبطولة .

اجتماع تنسيقي

عقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم الاجتماع التنسيقي الخاص ببطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، وذلك بمقر الاتحاد، بحضور الأمين العام للاتحاد بالتكليف الدكتور صالح المجروب، ومدير إدارة الإعلام سطام السهلي، ومدير إدارة المسابقات الدكتور حامد الشيباني، إلى جانب ممثلي مختلف وزارات الدولة المعنية ، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجوانب التنظيمية المرتبطة بمباريات البطولة، لضمان نجاح الحدث الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، وتأتي البطولة في إطار تعزيز التواصل بين نجوم الكرة السابقين في دول الخليج، وإحياء روح المنافسة بينهم، وسط دعم واهتمام كبيرين من الاتحاد الكويتي لكرة القدم والجهات المعنية.